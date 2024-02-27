On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 26 Şubat pazartesi On Numara çekiliş sonucu

26 Şubat 2024 On Numara canlı çekilişi tamamlandı. İşte, Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları…

26 Şubat 2024 On Numara sonuçları

On Numara çekilişi 26 Şubat pazartesi akşamı saat 20.00’de gerçekleştirildi. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişte 10 bilen 1 kişi tam 1.397.034,15 TL kazandı. 9 bilen 22 kişi 11.465,50 TL kazandı. İşte çekilişin sonuçları;

26 Şubat 2024 pazartesi On Numara çekiliş sonuçları kazanan numaralar:

04, 08, 11, 13, 14, 15, 28, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 53, 63, 65, 66, 69, 72, 77, 79

Kazanan kategoriler

Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı

10 1 1.397.034,15 ₺

9 22 11.465,50 ₺

8 503 626,80 ₺

7 5.095 117,55 ₺

6 30.031 20,95 ₺

0 48.584 18,15 ₺