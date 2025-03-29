Orman Genel Müdürü Karacabey vatandaşlara bayram öncesi orman yangını uyarısında bulundu

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla, vatandaşların her yıl olduğu gibi bu yıl da güzel vakit geçirmek ve doğayla iç içe olmak için ormanlık alanları ziyaret etmesi bekleniyor. Söz konusu alanlarda, vatandaşların yapacağı kamp ve piknik gibi aktiviteler de orman yangınları açısından risk oluşturuyor.

Orman Genel Müdürü Karacabey de AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Orman Haftası'nı 81 ilde çeşitli faaliyetlerle kutladıklarını ve tüm illerde bu kapsamda ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Ayrıca okullarda öğrencilere farkındalık eğitimleri verdiklerini bildiren Karacabey, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilciliği ile ormanların gıda üretimine katkısıyla ilgili çalıştay düzenlediklerini anlattı.

"2 bin 800'e yakın ilk müdahale aracımızın da bakımları yapılıp göreve hazır hale getirildi"

Karacabey, iklim değişikliğinin etkisiyle sıcaklıklar ve kuraklık riskinin arttığına dikkati çekerek, "Yağışların azalması ve sıcaklığın artması, nemin düşmesine ve dolayısıyla ormanlardaki bazı maddelerin yanıcılığının artmasına sebep oluyor. Bu da orman yangınları açısından oldukça kritik ve yüksek riskli bir durum anlamına geliyor. Ülkemizde de özellikle Ege, Akdeniz, Marmara bölgelerinde son 50 yılın en sıcak ve kurak mart ayını yaşadığımızı meteorolojik verilerden anlıyoruz. Biz de bu durumu göz önünde bulundurarak hava araçlarımızın tamamının konuş yerlerini belirleyerek, hazırlıklarını yaparak göreve hazır hale getirdik. 1766 arazözün tamamının bakımları yapıldı, 2 bin 800'e yakın ilk müdahale aracımızın da bakımları yapılıp göreve hazır hale getirildi." diye konuştu.

Kapasiteleri 300 ton ile 3 bin ton arasında değişen yaklaşık 4 bin 800 su kaynağının gözden geçirilip olası bir yangın için kullanıma hazır hale getirildiğine işaret eden Karacabey, teşkilattaki personelin yenileme eğitimlerini de gerçekleştirdiklerini belirtti.

Karacabey, yangınları önleme çalışmaları kapsamında seferberlik ilan ettiklerine dikkati çekerek, "Orman içerisinde bulunan köylerde, yakın ilçeler ve il merkezlerinde yaşayan, sayıları 500 bine ulaşan vatandaşımıza, hassas olmaları, yangına sebep olabilecek davranışlardan uzak durmaları konusunda yüz yüze eğitimler verildi." ifadesini kullandı.

Sayıları 129 bini bulan orman gönüllülerinin eğitimlerine devam ettiklerini anlatan Karacabey, ormanlar içinde hayvancılık ve arıcılık faaliyetleri gerçekleştiren vatandaşlara da eğitim vererek yangınların sık görüldüğü dönemler için hazırlık yaptıklarını bildirdi.

Karacabey, orman yangınlarının yüzde 87'sinin insan kaynaklı olduğuna, kalan yüzde 13'lük kısmının ise doğal sebep olan yıldırımlardan çıktığına dikkati çekti.

Yangınlarda kasıt oranının yüzde 5-6 civarı olduğunu ifade eden Karacabey, "Geriye kalan yüzde 81'lik kısmı ise maalesef vatandaşlarımızın yangına sebep olmak kastıyla değil, tamamen herhangi bir şey olmayacağını düşünerek, bir risk görmeyerek işledikleri fiillerden oluşuyor." dedi.

Karacabey, bahçe temizliği sonucunda çıkan artıklar ile hasattan kalan anızın yakılması, tarlada çalışanların yemek veya çay yapmak için yaktıkları ateş, piknik ateşi ve söndürülmeden atılmış sigara izmaritinin orman yangınlarının çıkış nedenleri arasında olduğunu söyledi.

"Ormanlardan zarar vermeden faydalanmanın yolunu öğrenmeliyiz"

Vatandaşların dikkatli davranarak yangına sebep olabilecek davranışlardan uzak durması halinde ormanların yanmasını önleyebileceklerini aktaran Karacabey, şunları kaydetti:

"Bütün vatandaşlarımız orman yangını gördüklerinde bizim kadar üzülüyor ve belki de müdahale etmek istiyor. Özellikle vatandaşlarımızdan yaz ayları yaklaşırken bu hususta çok dikkatli olmalarını istirham ediyoruz. Tabii ki vatandaşlarımız ormanın güzelliklerinden faydalanacak ama zarar vermeden faydalanmanın yolunu öğrenmemiz lazım. Bunun için de aldığımız tedbirler var. Ülke genelinde sayıları 1800'e ulaşan orman parklarımız var. Vatandaşlarımızın özellikle izin verilmeyen yerlerde ormanlara girmemesini, izinli alanların dışında kesinlikle kamp faaliyetleri gerçekleştirmemesini istirham ediyoruz. Bir yerde yangın gördüklerinde ihbar etmelerini özellikle istiyoruz. Önümüzdeki süreçte bütün personelimiz, kış aylarına göre daha fazla teyakkuz halinde olacak."