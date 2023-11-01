Osman ağabeyimizi sonsuzluğa uğurluyoruz

Gazetemizin Başyazarı, ağabeyimiz, duayen gazeteci büyüğümüz Osman Saffet Arolat yaşama veda etti. 22 Ekim Pazar gününden bu yana Koç Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören Osman Saffet Arolat, sabaha karşı 04.30 civarında, 81 yaşında hayata gözlerini yumdu.

İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamlayan Osman Saffet Arolat, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü’nden mezun oldu. Üniversite yıllarında gençlik hareketlerinin içinde yer aldı. Eylemlere katıldı; broşürler ve afişler hazırladı, sendika gazeteleri çıkardı. Lise yıllarından itibaren başladığı gazetecilik mesleğinin her kademesinde yer alarak, sembol isimlerinden oldu. 1962 yılında amatör olarak Ankara’da Öncü gazetesinde gazeteciliğe adım attı. Bir dönem ANT dergisinde yazı işleri müdürlüğünü yaptı. Yazıları nedeniyle yargılanarak tutuklandı. Uzun yıllar haber ajansçılığı, yabancı radyo muhabirliği ve televizyon haberciliği yaptı. Uzun yıllar DÜNYA Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlendi. En son olarak EKONOMİ gazetesinin kuruluşunda yer aldı, başyazarlığını yaptı.

Gazeteciler Cemiyeti'nde anma töreni

Anılarını, Babıâli Anılarım ile Bir Gençlik Liderinin Anıları kitap dizisinde toplayan Osman Saffet Arolat, son nefesine kadar Türk ve dünya siyaseti ile yakından ilgilendi. Osman Saffet Arolat için Türkiye Gazeteciler Cemiyetinde anma töreni düzenlendi.

Törende konuşan EKONOMİ gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, "Osman ağabeyin gazeteciliği çok sağlam bir gazetecilikti. Gençlik yıllarından itibaren Türkiye'nin sorunlarına yakından ilgi duydu. Katkı vermeye çalıştı. Onun insan tarafı gazeteciliğinden çok öndeydi." dedi.

Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Arolat’ın cenazesi toprağa verilmek üzere Assos'a gönderilecek.

Cenaze, yarın öğle namazına müteakip Çanakkale Assos Behram Kale Mezarlığına defnedilecek.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Başyazarımız Osman Saffet Arolat'ın vefatı nedeniyle bir başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda, “Üyemiz, Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Başyazarı Osman Saffet Arolat’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Uzun yıllardır gazeteci ve yazar olarak görev yapan Osman Saffet Arolat’ın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz” denildi.

Ekonomi Gazetecileri Derneği de (EGD) "Üstat Arolat'ı kaybettik" başlığı ile paylaştığı taziye mesajında, "Ekonomi Gazetesi Baş Yazarı, duayen gazeteci Osman Saffet Arolat'ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. EGD Üyesi ve Yaşam Boyu Onur Ödülü sahibi Arolat'ın, ülkemizde ekonomi gazeteciliğinin gelişmesinde öncü katkıları olmuştur. 80 yaşında hayata gözlerini yuman Arolat, 68 Gençlik Hareketinin de önderleri arasındaydı" ifadelerini kullandı. Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi Başkanı Murat Demircan da açıklamasında, " Hayatının son gününe kadar yazan, Ekonomi Gazeteciliğinin yüz akı bir isme veda ederken ailesine, çalışma arkadaşlarına ve Türk ekonomi basınına sabır ve başsağlığı diliyorum" derken, Karadeniz Ekonomi Gazetesi İmtiyaz Sahibi Murat Gülsoy da "Bizlere hep yol gösterdi ekonomi gazeteciliğini öğretti önderlik yaptı" dedi.

EKONOMİ VE İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİ, OSMAN AROLAT'IN ARDINDAN TAZİYE MESAJLARI YAYINLADI

* TOBB BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU

EKONOMİ Gazetesi Başyazarı, ekonomi gazeteciliğinin duayeni, değerli dostumuz Osman Saffet Arolat'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm basın camiasına başsağlığı diliyorum.

* İTO BAŞKANI ŞEKİB AVDAGİÇ

Ekonomi gazeteciliğinin duayen ismi, EKONOMİ Gazetesi Başyazarı Osman Saffet Arolat'ın vefatından büyük üzüntü duyduk. Hem gazetecilerin, hem iş dünyasının "Osman abi"siydi. Türk reel sektörünün gelişimine Osman Saffet Arolat'ın yazı ve değerlendirmeleriyle tanıklık ettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, ekonomi basınına ve iş dünyamıza başsağlığı diliyorum.

* TİM BAŞKANI MUSTAFA GÜLTEPE

Ekonomi medyamızın duayen isimlerinden EKONOMİ gazetesi Başyazarı Sn. Osman Saffet AROLAT’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; yakınlarına, çalışma arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.

* DEİK BAŞKANI NAİL OLPAK

Ekonomi gazeteciliğinin duayeni ve EKONOMİ Gazetesi başyazarı Osman Saffet Arolat ağabeyin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; EKONOMİ ailesine, yakınlarına ve basın camiamıza başsağlığı diliyorum.

* TÜSİAD BAŞKANI ORHAN TURAN

Ekonomi basınımızın duayen ismi Osman Arolat’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Başarılarıyla, tüm çalışmaları ve eserleriyle ülkemizin genç gazetecilerine ilham olan değerli Osman Arolat’a rahmet, EKONOMİ ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

* TZOB BAŞKANI ŞEMSİ BAYRAKTAR

Yazıları ve görüşleriyle ekonomi dünyasına önemli katkılar sunan, Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Başyazarı Osman Saffet Arolat'ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve basın camiasına başsağlığı diliyorum.

* ASO BAŞKANI SEYİT ARDIÇ

Ekonomi basının usta kalemi, duayen gazeteci, EKONOMİ Gazetesi Başyazarı Osman Saffet Arolat’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve basın camiasına başsağlığı diliyorum.

* ATO BAŞKANI GÜRSEL BARAN

Ekonomi gazeteciliğinin ve basın camiasının duayen ismi EKONOMİ gazetesi Başyazarı Osman Saffet Arolat'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allahtan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve tüm basın camiasına başsağlığı ve sabırlar dilerim. Ruhu şad mekanı cennet olsun.

* KSO BAŞKANI AYHAN ZEYTİNOĞLU

EKONOMİ GAZETESİ Başyazarı, ekonomi gazeteciliğinin duayen isimlerinden Osman Arolat’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi, sevenleri ve tüm basın camiasına başsağlığı diliyorum.

* TÜRKONFED BAŞKANI SÜLEYMAN SÖNMEZ

Türk ekonomi basınının usta gazetecilerinden Osman Arolat’ın vefatından büyük üzüntü duydum. Yaşamının tamamını gazetecilik tutkusu ile geçiren bu büyük emekçiyi her zaman saygı ile anacağız. Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm basın camiasına başsağlığı diliyorum.

* PAGEV BAŞKANI YAVUZ EROĞLU EKONOMİ

Gazetesi Başyazarı, duayen isim Osman Saffet Arolat’ın vefatından derin üzüntü duyduk. Medya sektöründe yeri doldurulamayacak Usta Gazeteciye veda ettik. Arolat’a rahmet, ailesi ve sevenlerine sabır dileriz.

* NURİ ŞAPKACI AYD BAŞKANI

Türk gazetecilik tarihinin önde gelen isimlerinden ve Nasıl Bir Ekonomi başyazarı saygıdeğer gazeteci Osman Saffet Arolat'ın vefatından dolayı derin üzüntülerimi iletiyor; sizlere ve çalışma arkadaşlarına sabırlar diliyorum. Kendisiyle çok uzun yıllar ve yakın çalıştığınız için acınızı içtenlikle tahmin edebiliyorum. Arolat’ı, hep objektif bakış açısı ve ekonomi gazeteciliğine kattığı değer ile hatırlayacağız. Merhuma bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

* FAİK ÖZTRAK TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ

CHP SÖZCÜSÜ Ekonomi gazetesi başyazarı, bir meslek çınarı, ekonomi basınının usta ismi, yazılarıyla her zaman olaylara farklı açılardan bakmayı öğreten değerli insan, değerli gazeteci Osman Ağabeyimizi kaybettik. Osman Arolat, yazılarıyla hep yaşayacak. Kendisine Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve basın camiamıza sabır diliyorum.

* BAHATTİN YÜCEL ESKİ TURİZM BAKANI

Osman Saffet Arolat bizim kuşağın çalışkan, dürüst ve tavizsiz demokrat yüzüydü. Mükemmel bir gazeteciydi. Çok ama çok üzgünüm. Harun’a - Karadeniz- Toktamış Hocaya kavuştu.

* ERTUĞRUL GÜNAY ESKİ TURİZM BAKANI

Öğrencilik yıllarımdan bu yana yakın arkadaşım, dostum, ağabeyim sevgili Osman Arolat’ı kaybettik. Çok üzgünüm. Arolat, 68 kuşağında çalışkanlığı, üretkenliği, samimi ve olumlu kişiliği ile örnek ve özel bir insandı. Rahmetle, sevgiyle, saygıyla uğurluyorum.

* TUNCAY ÖZİLHAN ANADOLU GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Gazetecilik mesleğinin duayen isimlerinden olan Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Başyazarı Osman Saffet Arolat'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Vefatı ile sadece Türk basını değil, iş ve ekonomi dünyası da çok önemli bir değerini yitirdi. Arolat, hem medyada hem ekonomide yaşanan müthiş dönüşüme meslek hayatı boyunca içeriden tanıklık ederken, gazetecilik ilkelerini titizlikle gözetti. Kendisine Allah’tan rahmet dilerken, başta kederli ailesi olmak üzere tüm dostlarına, çalışma arkadaşlarına, medya ve ekonomi dünyamıza sabır ve başsağlığı temennilerimi iletiyorum.

* MEHMET GÜN DAHA İYİ YARGI DERNEĞİ BAŞKANI

Duayen gazeteci Osman Saffet Arolat'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Gazetecilik mesleğine üstün katkılarının yanı sıra hak arama mücadelesinde en ön safl arda yer alan, hukukun üstünlüğünün yılmaz savunucu olan fikir insanıydı. Ailesi ve EKONOMİ gazetesi çalışanları başta olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Osman Arolat’ın ardından…

PROF. DR. NEVZAT SAYGILIOĞLU

Bugün (31 Ekim 2023 Salı günü) Osman Arolat’ı kaydettik.

Allah rahmet eylesin. Makamı Cennet olsun.

Osman Arolat ekonomi medyasının bir çınarıydı. Oradan oraya dolaşmadı, abide gibi hep yerinde durdu. Herkesin takdirini kazandı. Son yıllardaki bastonu dışında kimseye dayanmadı.

Adeta güven duyulan bir duayen gibiydi. Bir gazeteci olarak siyasete malzeme ya da kanal da olmadı. Hatta bürokrasiye kimi zaman bir rehber ve kimi zaman da bir fener oldu.

Ankara bürokrasisinde 30 yılımın 20 yılı Daire Başkanlığı’ndan Müsteşarlıklara kadar tüm yönetim kademelerinde geçti. Maliye, Hazine, Dış Ticaret Turizm, Gümrük gibi önemli bakanlık ve kuruluşlarda en üst kademe görevlerde bulundum. Dolayısıyla bir bürokrat olarak basın ile çok sağlıklı ilişki kurabildim. Hiçbir zaman devletin bir sırrını veya firmaların bilgilerini biriyle paylaşmadım. Bunu herkes de böyle bildi, algıladı.

Dolayısıyla bu çerçevede merhum Osman Arolat ile de gazeteci olarak yoğun ilişkilerim oldu. Hem Hazine’deki Müsteşar Yardımcılığım ve Müsteşar Vekilliğim sırasında ve hem de Gelirler Genel Müdürü olarak kendisiyle dost ve gazeteci konumunda diyaloğum oldu.

5 Nisan 1994 Kararları sırasında Hazine’de idim. Hazinenin düşünce ve düzenlemeleri ile ilgili olarak sınırlı da olsa kendisiyle bilgi paylaştım. Özellikle de 1997 sonrası Gelirler Genel Müdürü olarak görev yaptığım sırada meşhur “Nereden Buldun?” kanunu ile ilgili paylaşım içerisinde bulundum.

“Nereden Buldun”? Kanunu, ne yazık ki o zaman yakın dostum iki gazeteci ve bir meslek odası başkanı tarafından magazin haline getirildi. Ahmet beyin ve Fatma teyzenin gönderdiği paralara el koymaya varacak kadar konu sığlaştırıldı.

O zaman yapılmış düzenlemeye olan tepkiler bu iki dostum üzerinden sürdürüldü. Onlara hiçbir zaman kırgınlık ya da kızgınlık göstermedim.

Ama merhum Osman Arolat, akil ve olgun tavrıyla bu düzenlemelerimizin hep yanında durdu. Dönemin Maliye Bakanını savunmaya çalıştı. Bizlerden işin tekniğini anlamaya ve anlatmaya gayret etti. Dolayısıyla o hiçbir zaman şöhret olmak istemedi. Gerçek bir gazeteci olarak işin aslını astarını öğrenmek ve kamuoyunu bilgilendirmek istedi.

Özellikle içinde bulunduğumuz bu sığ dönemde böylelerine ihtiyaç çok daha açık bir şekilde kendisini gösteriyor.

Osman Saffet Arolat

KENAN MORTAN

Tam 50 yıl oldu beraberliğimiz… Öğrenci lideri olarak onu tanıyordum ama doğru dürüst yüz yüze gelişimiz 1973’de Sağmalcılar Hapishanesi’nin koridorunda oldu.

İşte bu 50 yıl boyunca, o önce öğretmenim, bir süre amirim, zaman zaman işverenim, uzunca bir süre gazetede sütun komşum, sonu gelmez Anadolu turlarımızda oturum başkanım ve kolaylaştırıcım, TV programlarında akli soruları soran eşdaşım, birçok kitap ve raporda eş yazarım, kurduğumuz eğitim kooperatifinde ortağım, bunlar yetmezmiş gibi bir futbol kulübünde başkanım oldu.

Arolat, herkesin fikrine/zikrine hürmet ettiği, sağda ya da solda yer alsın, herkesin sağduyusundan yararlanmak istediği bir akil adam ve herkesin “Osman ağabey”i oldu.

Hele hele, felç geçirmesi sonrası, daha saydam düşünen, daha iyi hatırlayan yapısıyla benim için “iki ayaklı bilgisayar” işlevi görmeye başladı. Bu döneminden sonra insanlar ona “Osman hocam” diye hitap etmeye başladı! Bu “hocam” unvanını, sınavla değil, erdemle hak edilmiş olarak kabul ederim, bu bilge anlamına gelen söz, toplumda çok ender olarak bir insana yakıştırılır. Esasen az gelişmiş toplumlarda üstünde oydaşılan akil adam sayısı kaçtır ki? Bir de öz-eleştiri yapmanın zamanı geldi: Onu ihmal ettiğim, birebir arayıp soramadığım zamanlar oldu. Herhalde bundandır, bir yerde “Onu tanıyorum ama bilmiyorum!” dediğini duydum. Bunun acısını çıkarmaya ahdetmişçesine, son 25-27 yılı onunla birlikte, nerdeyse içiçe geçirdim. Umarım, artık beni bir nebze biliyordur…

Erica marka bir daktiloyla gerçek okur-yazarlığı öğrendiğim hocam Arolat, seni sonsuzluğa Bâb-ı âli’nin “soylu şövalyesi” sözleriyle uğurluyorum.

Osman Arolat’ın ardından…

ÇELİK KURTOĞLU

80’likler eksiliyoruz, belki bizler için zaten vade tamamlanmıştı, onun diliyle bu defa farklı bir “400 engelli”nin sonuna yaklaşmıştı. Biz uzatmalara devam ediyoruz.

Osman kısa yazar, kısa konuşur ama çok üretirdi. Birlikte tv çin “yeni iş yeni fırsatlar” programını yaptık, kanal programı bitirdi, gözümü açmadan kitabı önümdeydi.

Gençlik anıları: amfide polisleri görünce atlettiğini kullanıp kaşla göz arasında kendisini İdris Küçükömer’in Anadolu tarafındaki evine atması, Selahattin Beyazıt’ın bir türlü gerçekleşmeyen ekonomi gazetesi girişimleri, Süleyman Demirel’le Güniz Sokak sohbetleri ve daha niceleri.

Umarım notları vardır, ekonomim bunları değerlendirir.

Oğlundan bir şikâyeti vardı, “ben toruna oyuncak alıyorum, babası Ali engel oluyor” diyordu.

Sevgili Osman, bahçende dondurma yiyemedik, benim kusurum, denizi aşıp karşıya geçemedim.

Tesellim, Veysel’den hastanede olduğunu duyunca telefonda konuşmamız, galiba son konuştuğun kişi ben olmuşum. Çelebiliğin, iyiliğin gittiğin yerde seni yalnız bırakmayacaktır.

Sevgili eşine, oğluna ve Arolat ailesiyle tüm çalışma arkadaşlarına, Osman’ın dostlarına başsağlığı dilerim.

Biz güzel günleri ümit etmeyi sürdüreceğiz.

Kendini sonuna kadar adamadığı bir işe girmezdi

FARUK TÜRKOĞLU

Osman ile ilk tanışmamız 1968 yılında olmuştu. O tarihte Osman, DİSK’e bağlı Türkiye Maden-İş Sendikası’nın 15 günde bir üyelere dağıtılan yayın organını tek başına hazırlıyordu. Hazırlamakla kalmıyor. Maden-İş’in direnişlerine de diğer solcu öğrenciler ile birlikte destek veriyordu. Osman’ın 1969’daki Gamak Motor Fabrikası direnişinde Harun Karadeniz, Işıl Özgentürk ve diğer öğrenci arkadaşları ile birlikte verdiği mücadeleye tanık olan bir sendika temsilcisi, onun çok sayıda cop ve sop darbesi almasına rağmen geri adım atmadığını anlatıyordu.

Esasında Osman giriştiği her işi son noktasına kadar ciddiye alır, elinden gelen en yüksek katkıyı yapmaya çalışırdı. Kendini sonuna kadar adamayacağı bir işe de girmezdi zaten.

Doğan Özgüden, Yaşar Kemal ve Fethi Naci gibi ağır topların yayınladığı ANT Dergisi’nde yazı işleri müdürlüğü yaptığı sırada, kendisi hakkında dava üstüne dava açılırken bile görevi bırakmamıştı. Hakkında istenen hapis cezalarının toplamı 400 yılı aştığında bile o yine görev başındaydı. Osman hapis cezalarından 1974 Affı ile kurtulmuştu.

Arolat, çok yönlü bir insandı. Öğrenciliği sırasında atletizmle uğraşmış, 1500 ve 3000 metre koşularında yer almıştı. O, öğrenci derneklerinin işçiler için hazırladığı tiyatro oyunlarında da rol almıştı. Ankaralı gazetecilerin yayınladığı Anka Haber Ajansı’na karşılık İstanbul’da İsta Haber Ajansı’nı kurarak girişimcilik yönünün de güçlü olduğunu göstermişti.

Osman, ekonomi gazeteciliğinin günlük gazetelerdeki çeyrek sayfalık alanından 5-6 sayfaya çıkış sürecinin ve bağımsız ekonomi gazetelerinin ayakta kalma mücadelesinin tanıklarından ve baş aktörlerinden biriydi.

1980’li yılların başında sayıların iki elin parmaklarını aşmayan ekonomi gazetecisi sayısının zamanla 800’e yaklaşmasında onun önemli katkıları olmuştu. Onun yanında yetişen gazeteciler de başarıyı yakalamayı bilmişti.

Şair babası Ali Mümtaz Arolat’tan miras olarak aldığı güzel yazı yazma yeteneğini kaliteli habercilikle birleştirdiği köşe yazılarını son günlerine kadar sürdürmüştü.

Başta ailesinin, basın camiasının ve tüm sevenlerinin başı sağolsun.

Osman Ağabeyimizi kaybettik

RESUL KURT

Ekonomi basınının duayeni, gazetemizin ulu çınarı Osman Saffet Arolat’ı uzun yıllar önce mesleğe başladığım Dünya Gazetesi’nde tanıdım.

Osman ağabeyin benim gibi çok sayıda ekonomi gazetecisinin yetişmesinde büyük emeği var. Meslek hayatında Anadolu iş dünyasının sesini duyurmak için yurdun dört bir yanını dolaşmış, iş ve ticaret dünyasının ağabeyiydi.

Titiz bir gazeteci, uzman bir araştırmacı, okuyucusuyla gönül köprüsü olan bir yazardı Osman ağabey.

Her yazısını ilk günkü heyecanla yazan ve gündem oluşturan, gündemi yazan bir yazardı. Sadece fikirlerini, doğru bildiğini, belgeye dayandırabildiklerini yazarak ışık tuttu iş, siyaset ve ekonomi dünyasına. Hepimizin başı sağ olsun. Ailesine, yakınlarına, dostlarına ve meslektaşlarına baş sağlığı dileklerimi sunuyorum.

Onu ve anılarını hiç unutmayacağız.

Osman Arolat ile yolculuk

ALİ EKBER YILDIRIM

Gazetemizin başyazarı Osman Saffet Arolat ile Anadolu’da Trakya’da birçok toplantıya katıldım. Dünya gazetesinin kurucusu rahmetli Nezih Demirkent’in yönlendirmesi ile 1996’da tarım yazmaya başladıktan sonra gazetenin düzenlediği birçok toplantıya konuşmacı olarak gittim.

Özellikle tarımsal üretimin yoğun olduğu illerde Nezih Bey ve Osman Arolat benim toplantılara katılmamı önemserdi. Katıldığımız bu toplantılarda hem bildiklerimizi paylaşır hem de toplantılara katılanları dinleyip onların sorunlarını, görüşlerini yazardık.

Osman Saffet Arolat ile her yolculukta çok şey öğrendim.

68 kuşağının liderlerinden olan Osman ağabeyi gittiğimiz her yerde mutlaka birileri tanır ve sohbet gençlik yıllarından açılırdı. O yıllara ilişkin anlattıklarını büyük bir merakla dinlerdim. Osman ağabey ile gezilerde mutlaka tarım konuşurduk.

Ayrıca otelde kaldığımızda yemek sonrası mutlaka yürüyüş yapardık. Yine o sohbetlerde de Osman ağabeyden çok şey öğrendim. Uzmanlığa değer veren Osman ağabey, genel yayın yönetmeni olduğu dönemde zaman zaman bana görevler vererek tarım konusunda araştırmalar yapmamı, yazılar yazmamı sağladı.

Ayrıca tarım konusunda yazı yazacağı zaman mutlaka arar bilgi alırdı. Yazısını yazdıktan sonra da bir yanlışlık olmasın diye telefonda okurdu. 68 kuşağının liderlerinden, uzun yıllar Dünya gazetesinde ve son dönemde Ekonomi gazetesinde başyazarımız, ustamız Osman Saffet Arolat’ın vefatını yine bir yolculukta, Denizli Tavas’a giderken öğrendim.

O, şimdi tek başına bir yolculuğa çıktı. Bize anıları, yazıları ve iyi insan olmanın erdemini bıraktı.

İyi gazeteci, iyi insan iyi bir ağabeydi. Kendisine rahmet sevgili ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim.

"Ekonomi tarihimizin tanığıydı”

ERDAL BAHÇIVAN İSO BAŞKANI

“Uzun yıllardan bu yana tanıdığım saygıdeğer bir isim olan çok değerli Osman Saffet Arolat’ın hayatını kaybetmesinden duyduğum derin bir üzüntüyü ifade etmek istiyorum.

Kendisine her zaman Osman Ağabey diye hitap ettiğim Arolat, Türk ekonomi basının adeta ulu bir çınarıydı. Cumhuriyetimizin ekonomi tarihinin önemli bir bölümüne tanıklık etmiş bir kalem, bir düşünür, ve her şeyden de önemlisi işine aşık bir gazeteciydi.

Ekonomi alanında herhangi bir gelişme hakkında kafasına bir şey takıldığı zaman rahatlıkla telefon açıp heyecanını bizlerle paylaşır, fikirlerimizi almanın yanında kendi fikirlerini de aktarırdı. İçindeki gazetecilik ateşini paylaşmayı hiç eksik etmezdi.

Genç kuşaklara örnek olabilecek birçok özelliği taşıyan farklı yönleri vardı. Her şeyden önce yaşamdan hiçbir koşulda kopmaması örnek alınacak bir kişilik özelliğiydi. Çok kıymetli hatıralar ve çok değerli bir isim bırakarak aramızdan ayrılıyor.

İsmi sevenleri tarafından her zaman yaşatılacaktır. Mekanı Cennet Olsun.”

Dürüst insan, iyi gazeteci, sağlam devrimci

ŞEFİK ERGÖNÜL

Benim için Osman S. Arolat budur… Bu idi demiyorum, demem mümkün değil. Çünkü benim ona seslenişimle Arolat, değerlerini taşıyarak aramızdan göçtü, gitti. Gittiği yerde onu kendisi gibi erdemli ve onurlu insanlar, sağlam devrimciler bekliyor.

Hasret giderecekler, kaldıkları yerden devam edecekler… O’na Arolat diye hitap ederdim çünkü bizi kadim dostum adaşı, Osman Ata Ataç tanıştırmıştı. 2006 yılında ondan bir telefon aldığımda “Bizim Osman beni aradı, Anadolu’da bazı küçük işletmeler ihracat konusunda destek arayışında imiş.

Ben Cenevre’den el uzatamam, sen bir gidip onunla konuş, bakalım neler yapabiliriz” demişti. Cevabım “Kim bizim Osman” olunca bana değerli Arolat’ın iletişim detaylarını yollamıştı. Genel yayın yönetmeni olduğu Dünya gazetesindeki ofisine gittiğimde, sonraları epey şahit olduğum gibi başı kalabalık ve yoğun bir tempo içerisinde idi.

Arolat’ı beklerken, değerli Hakan Güldağ ile yaptığımız sohbet, daha sonra benim “İhracat Sohbetleri” köşesindeki keyifli yolculuğumun kapısını araladı.

İkimizin de 60’lı yılların heyecanlı kuşağından geliyor olmamız, belki de sohbetlerimizin sıcaklığının temelini oluşturmuştu. Ara sıra beraber katıldığımız toplantılar için yaptığımız seyahatlerde veya bir araya geldiğimiz etkinliklerde, o yılların yaşanmışlıklarını benimle paylaşıyor olması çok keyif verici olurdu.

Hayat bu, sırası gelen gidiyor… Amma gidenler, arkasında iz bırakanlar olunca, kalanların aklından çıkmıyorlar. Hele Arolat gibi, hayatı tam anlamıyla dolu yaşamış ve topluma katkı sağlama konusunda başarılı olmuş insanlar olunca, gittiklerine inanmak ve kabul etmek pek de kolay olmuyor.

Şair “Âvâzeyi bu âleme Davud gibi sal / Bâkî kalan bu kubbede bir hoş sadâ imiş” demiş, senin sadân hem hoş hem de kalıcı olacak Arolat.

Uğurlar olsun, mekânın evrenin iyi güçlerinin yanı olsun…

Kimliğini gizlemeden yaşamak…

AYDIN ÖNCEL

Duayen gazeteci olarak tanır Türkiye, Osman Saffet Arolat ismini…

Oysa O, 68 kuşağının da önde gelen isimlerindendi... Gazeteciliğinin yanında iyi bir entelektüeldi.

60 yıla dayanan profesyonel gazetecilik yaşamında adını hiç öne çıkarmadan, sadece fikirlerini, doğru bildiğini, belgeye dayandırabildiklerini yazarak ışık tuttu iş, siyaset ve ekonomi dünyasına. En önemlisi de tüm bunları yaparken, kimliğini gizlemeden hareket etti.

Dünya görüşü; zamanı doğru yorumlamasına yardımcı olmakla kalmayıp, birikimleriyle iş, siyaset ve ekonomi dünyasına pusula olmasını sağladı. Çalıştığı ve yönettiği gazetelerin, yeni nesiller için akademi gibi çalışmasına öncülük etti.

Sayısız gazeteci yetiştirdi, yolunu açtı…

Şimdi derin bir hüzün içindeyiz! Yurtsever bir aydın olarak, Cumhuriyetimizin 100. yılını görmüş olması ise tek tesellimiz… Ailesine ve basın camiasına başsağlığı diliyorum. IŞIKLAR İÇİNDE UYUSUN…

Ömrünü Türkiyemizin sanayileşmesine ve kalkınmasına adadı

EMEL ELİK BEZAROĞLU Elite World Hotels & Resorts Yönetim Kurulu Üyesi

EKONOMİ Gazetesi başyazarı, Türk basınının değerli ismi Osman Saffet Arolat’ın vefatı dolayısıyla çalışma arkadaşlarına ve basın camiasına baş sağlığı diliyorum.

Değerli Osman Saffet Arolat, gazetecilik mesleğinde ekonomik hayatımızın gelişmesine katkı sunmayı misyonu benimsemişti. Biz iş dünyasından kişiler, her zaman kendisiyle bir araya gelemesek bile onun yönettiği, kurulmasına katkı verdiği yayınlar aracılığıyla dünyadan ve Türkiye’den sektörümüz hakkında bilgiler aldık. Almaya da devam ediyoruz.

Değerli fikirlerinden ilham aldık, vizyonumuzu geliştirdik. Elite World Hotels & Resorts olarak özellikle 90’lı yıllardan itibaren ivmelenen gelişimimiz sırasında ekonomi basınının turizm sektörüne verdiği değeri gördük.

Şüphesiz ki Osman Saffet Arolat Bey’in bunda katkısı büyüktü. Dostluğunu daima hissettik. Ömrünü Türkiyemizin sanayileşmesine ve kalkınmasına adayan Osman Saffet Arolat, kıymetli fikirleriyle Türk iş dünyasına yön veren değerli bir isim olarak daima hatırlanacaktır.

Türk iş dünyasına katkılarını, dostluğunu minnetle andığımız Osman Saffet Arolat Bey’e Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Nasıl Bir Ekonomi gazetesi ekibine, basın camiasına ve sevenlerine tekrar başsağlığı ve sabır diliyorum.

Anadolu iş dünyasının da Osman abisiydi

Jak Eskinazi

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı

Türk ekonomi basınının duayen isimlerinden, EKONOMİ Gazetesi Başyazarı Osman Saffet Arolat’ın vefatından dolayı büyük bir üzüntü içindeyim. EKONOMİ Gazetesi’ni her gün satır satır okuyan, sayesinde Türkiye ve dünya ekonomilerindeki gelişmeleri takip eden bir isim olarak Osman Saffet Arolat’ın yazılarını düzenli olarak okuyordum. Türk basınında yazılarını düzenli okuduğum isimlerden birinin daha aramızdan ayrılmış olması ayrı bir üzüntü kaynağı. Osman Saffet Arolat, gerçekten yeri doldurulamayacak, beyefendi bir isim olarak gönüllerimizdeki yerini aldı. Arolat’ın ailesine, Nasıl Bir EKONOMİ Gazetesi’ne ve Türk basınına başsağlığı diliyorum.

Adnan Ünverdi

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı

Türk basınının önemli isimlerinden, EKONOMİ Gazetesi Başyazarı Osman Arolat’ın vefatından büyük üzüntü duydum. Merhuma Yüce Allah’tan rahmet, kıymetli ailesine, yakınlarına ve basın camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah.

Adil Sani Konukoğlu

Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı

Türk basınının duayen isimlerinden, Nasıl Bir EKONOMİ Gazetesi Başyazarı Osman Saffet Arolat’ın vefatından derin üzüntü duydum. Ömrünü Anadolu’nun sanayileşmesine ve kalkınmasına adayan Osman Saffet Arolat, kıymetli fikirleriyle Türk iş dünyasına yön veren değerli bir isim olarak daima hatırlanacaktır. Osman Saffet Arolat, özellikle sanayi ve üretim konusunda daima dünyadaki güncel gelişmeleri, gelişen pazarları, ihtiyaç duyulan ürünleri, modern şirket yönetimi yaklaşımlarını aktararak özel sektörün vizyonunu geliştiren değerli yayınların yıllarca yöneticiliğini yapmıştır. Yazılarıyla, Anadolu sanayicisinin gelişimlerini, başarılarını tüm Türkiye’ye duyurmak için azami çaba sarf etmiştir. Ekonomi basınını var eden lider isimlerden biri olarak iş dünyasının moral ve motivasyon bulduğu yayın platformları oluşturmuştur. Türk iş dünyasına katkılarını, dostluğunu minnetle andığımız Osman Saffet Arolat Bey’e Yüce Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Nasıl Bir EKONOMİ Gazetesi ekibine, basın camiasına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.

Nejat Koçer

Gaziantep Sanayi Odası Önceki Dönem Başkanı

Osman Arolat Anadolu sanayileşmesinin ve o yıllarda Anadolu Kaplanı denilen illerin ileri gitmesi, kendini tanıtması ve kurumsallaşması anlamında çok önemli görevler yaptı. Gaziantep Sanayi Odası Başkanı olduğum yıllarda Gaziantep’in Marka Şehir Projesine en büyük desteği veren kendisiydi. İlk toplantımızı 2003 yılında Gaziantep’te Osman Arolat’ın hazırlayıp getirdiği konuşmacılarla birlikte başlatmış ve ondan sonraki süreci de beraber yönetmiştik. O anlamda Gaziantep sanayisi adına kendisine büyük şükran duyuyoruz. İyi bir ekonomi gazetecisiydi. Son derece iyi bir insandı, Allah rahmet eylesin. Bir diğer anım ise Nezih Demirkent vefat ettikten bir hafta sonra kendisi beni aramış ve ‘Nezih Bey’in Dünya Gazetesi’nde birinci sayfadan olan yazıları için 6 gün 6 yazar şeklinde bir proje düşünüyoruz ne dersin?’ demişti. Ben de ‘iyi olur önemli isimler orada kendini ifade eder’ demiştim. Bazı isimler saymıştı bende çok memnun olmuştum. Son isme geldiğinde benim adımı zikretmişti ben şaşırmıştım. Biz bundan sonra 6 gün 6 yazarda yazmanızı istiyorum demişti ve ben böylelikle yazmaya başladım. 7.5 sene aralıksız Gaziantep’i, Türkiye’yi, sanayiyi, üretimi, dış gezilerimizi yazdım. Gaziantep adına önemli bir imkandı. Yazılarımı kitaplaştırdığım zaman Osman Arolat’ın önsözünü aldığımda da çok iyi duygularını iletmişti. Anadolu sanayileşmesinde ekonomi yazarı olarak çok büyük katkıları vardı. Değerli bir insandı, ağabeyimizdi, camiaya baş sağlığı diliyorum. Gaziantep Osman Arolat’ı hiç unutamayacak. Benim de anılarımda her zaman Osman abi son derece müstesna bir yerde kalacak. Mekanı cennet olsun. Dualarımız onunda.

Mehmet Büyüksimitci

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı

Arolat, ekonomi basını denildiğinde akla gelen ilk isimlerdendi. Gazeteci ve yazar olarak mesleğe yaklaşık 50 yıllını vermiş, benim de yazılarını büyük bir ilgiyle takip ettiğim gazeteci büyüğümüze Allah’tan rahmet, ekip arkadaşlarına, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim.

Abidin Özkaya

KAYSO Meclis Başkanı

1980’li yıllardan itibaren hemen hemen tüm köşe yazılarını takip ederek kendisinin değerli bilgilerinden çok faydalandık. Olaylara bakış açısı, sade anlatımı ve iş dünyası ile olan diyalogları, sohbetleri, birikimleri hepimiz için aydınlatıcı olmuştur. 2019 yılında kendisini İstanbul ofisinde ziyaret ettiğimde uzun bir sohbetten sonra bana bir dosya içerisinde tamamı kendinin toplayıp, derlediği bilgileri ihtiva eden “Sanayide En Gelişmiş İlçe Olan Hacılar” adlı yaklaşık 50 sayfalık bir dosya vermişti. Türkiye ekonomisinin son 50 yılına yazıları ile ışık tutan, bizlere sadeliği ve akıcılığı ile anlatımı olan bu değerli büyüğümüzün yeri bizler için ayrı idi. Kendisine tekrar Allah’tan Rahmet diliyorum.

Ömer Gülsoy

Kayseri Ticaret Odası Başkanı

Kendisi, Kayseri iş dünyasının da içinde olduğu şekilde Anadolu için büyük adımlar attı. Haberciliği ekonomi boyutuyla İstanbul sınırlarının dışına taşıyan ve Anadolu iş dünyasına ses olan, emeklerini üzerimizden esirgemeyen değerli gazeteci büyüğümüze Allah’tan rahmet, ekip arkadaşlarına, ailesine ve sevenlerine de başsağlığı dilerim.

Mehmet Kaya

Diyarbakır TSO Başkanı

Başta EKONOMİ Gazetesi çalışanları ve okuyucuları olmak üzere hepimizin başı sağolsun. Bölge sorunlarına duyarlılığı, bizleri sık sık telefonla arayarak sorunlarımızı dile getirmesi anlamında Türkiye ve bölgemiz adına çok önemli işler yapıyordu. Çalışkanlığı ve göreve olan inancı anlamında örnek bir insandı. Başsağlığı diliyorum.

Abdullah Özdemir

Mersin Ticaret Borsası (MTB) Başkanı

Yaşamını gazetecilik tutkusuyla geçirmiş olan usta gazeteci; ödün vermeden yazdığı yazılarla, çalışkanlığıyla, üretkenliğiyle, samimi ve olumlu yapısıyla gelecek nesillere her zaman örnek olacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve basın camiasına başsağlığı diliyorum.

Ayhan Kızıltan

Mersin TSO Eski Başkanı

Duayen gazeteci Osman Arolat bu dünyadan gelip geçti ama yazıları gazete arşivlerinde, internet sayfalarında, söyleşileri medyada ve televizyon arşivlerinde, anıları hafızalarda sonsuza kadar yer alacak. İzlediğim, görüşlerini değerlendirdiğim ve beğendiğim bir yazardı. Mekânı cennet olsun.

Erol Öztürk

Sakarya TSO Eski Başkanı

Osman Arolat, Türkiye ekonomisini, sanayisini yakından bilen çok muhterem beyefendi bir isimdi, arkadaşımızdı. Allah rahmet etsin. Yazılarıyla her gün insanların karşısında oldu. Anadolu’yu gezdi dolaştı ve iyi biliyordu. Sakarya’yı da iyi bilen ve çok defa çeşitli toplantılarda konuk ettiğimiz bir dostumuzdu. İlimizle de çok ilgiliydi. Sakarya sanayinin gelişmesine de yazılarıyla katkıları oldu, destek verdi.

A.Akgün Altuğ

Sakarya TSO Başkanı

Birçok defa odamızda ve şehrimizde ağırladığımız, yazıları ve fikirlerinden yararlandığımız, usta bir gazeteciydi. Merhuma Allah’tan rahmet ve tüm basın camiasına da başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.

Nilüfer Çevikel

DOSABSİAD Başkanı

Ekonomi gazeteciliğinin duayen isimlerinden EKONOMİ Gazetesi Başyazarı Osman Saffet Arolat’ın vefatını üzülerek öğrendim. Ailesine ve tüm basın camiasına başsağlığı diliyorum.

Alparslan Şenocak

MÜSİAD Bursa Şube Başkanı

EKONOMİ Gazetesi Başyazarı Osman Saffet Arolat’a Allah’tan rahmet, ailesine ve basın camiasına başsağlığı diliyorum.

Ali Can Yamanyılmaz

ASHİB Eski Başkanı

Her zaman iş dünyasının yanında oldu, destekledi. Sektörümüzle, Türkiye ve bölge ekonomisiyle ilgili yaptığımız etkinliklere ne zaman davet etsek, bizi kırmaz gelirdi, hatta hastalık döneminde bile bizleri yalnız bırakmadı. Çok güçlü bir hafızası vardı, fikirleriyle, önerileriyle her zaman bizlere yol gösterdi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.

Hüsnü Pervane

OSGİAD Kurucu Başkanı

2005 yılında bir gurup genç iş insanı olarak Ortadoğu Sanayi Genç İş Adamları Derneği’ni (OSGİAD) kurduk. O dönemlerimizde sevgili Osman Saffet Arolat’ı tanıma ve takip etmeye başladım. O günden sonrada bağımız hiç kopmadı. Diyarbakır’a her gelişinde sohbet etme olanağımız oldu. Çok sevdiğimiz çok büyük bir tecrübeyi kaybettik. Nurlar içinde uyusun.

İsmail Alapala

Alapala Grup Yönetim Kurulu

Başkanı Bir meslek çınarı, ekonomi basınının usta ismi Osman Saffet Arolat’ın vefat haberini duymanın üzüntüsü iç indeyim. Fikir ve görüşleriyle iş dünyamıza çok önemli katkılarda bulunan, farklı açılardan bakmayı öğreten ve iş dünyasına yol gösteren büyük usta Osman Arolat’a şahsım ve Alapala ailesi olarak Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve basın camiasına sabır diliyoruz.

Mahmut Arslan Arbel

Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı

Osman Bey’i uzun yıllardan beri tanıyordum. Kendisiyle zaman zaman politika ve ekonomi tartışır, pazarın içinde yer almamız nedeniyle, bakliyat ve tarımla ilgili yazılar öncesi istişarede bulunurduk. Çok değerli bir ağabeyimiz, araştırmacı ve usta bir gazeteciydi. Çalışmaları ve dürüstlüğü ile gelecek nesillere örnek olacak Osman Arolat’ın vefatı nedeniyle tüm basın camiasına ve Ekonomi Gazetesi Ailesi’ne başsağlığı diliyorum.

Müjdat Keçeci

Er-Bakır Yönetim Kurulu Başkanı

Osman Bey benim talebeliğimden itibaren aynı nefesi kokladığım, aynı frekanstaki kader qarkadaşlarımdan biridir. Hayat çizgisi, basınımızda verdiği mücadele ile Türkiye’de örnek insanlardan biri haline gelmiştir. Çok geniş çevresi ve seveni olduğunu bildiğim eski dostlarıyla anılarını kitaplaştırıyordu. Onu candan seviyorum. Allah rahmet eylesin Eksikliğini her daim hissedeceğiz.

Ali Rıza Diren

DİMES Yönetim Kurulu Üyesi

Fikir ve görüşleriyle iş dünyamıza çok önemli katkılar yapan, girişimci ruhuyla Türk basınına çok değerli kuruluşlar kazandıran, vefasıyla birçok haberci ve köşe yazarının kariyerinde değerli izler bırakan Sayın Arolat, Diren ailemiz ve DİMES için de özel bir insandı. Kendisi şirketimizi ve üretim tesislerimizi sık sık ziyaret eder, bizleri onurlandırır ve cesaretlendirirdi. Çok muhterem, çok saygı duyduğumuz bir insandı. Ülkemiz basını ve iş dünyası, kaybettiğimiz bu değerli vatan evladını, fi kirleri ve yapıtlarıyla her zaman sevgi ve saygıyla anacaktır.

Şadi Özdemir

Teracity Yönetim Kurulu Başkanı

EKONOMİ Gazetesi Başyazarı Osman Saffet Arolat’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınları ve tüm basın camiasına başsağlığı diliyorum.

Abdulkadir Konukoğlu

SANKO Holding Onursal Başkanı

Osman Bey, çok iyi bir insandı. Nezih Demirkent ile birlikte Anadolu sanayicisinin her zaman yanında olmuştur. Kent kent dolaşarak sanayicilere ışık tutmuşlardır. Gaziantep’te 1980’li yılların sonlarından itibaren defalarca kendilerini dinledik, verdikleri bilgileri özümsedik, gazetelerinin sayfalarından, program yaptıkları televizyonlardan Ankara ve İstanbul’a sesimizi duyurduk, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere ekonomi bürokrasisi ve iş insanlarına taşındık. İyi bir insan olmasının yanı sıra, iyi bir danışman, iyi bir arkadaş ve tartışmasız çok iyi bir gazeteciydi. Anadolu’nun sanayileşmesi ve ekonomi basınının gelişiminde büyük rol oynamıştır. Üzüldüm, Allah rahmet etsin, ailesi kabul ettiği gazetesinde beraber çaba gösterdiği arkadaşlarının, ekonomi basını ve sanayicilerin başı sağ olsun.

Zeki Konukoğlu

SANKO Holding Onursal Başkanı

Osman Bey saygın kişiliği, gönülleri dolduran, yazıları, yayınları ve enerjisi ile cesaretimizi artıran ülkenin yetiştirdiği nadir çınarlardan biri olarak anılmaya devam edecektir. Kimsesizlerin kimsesi, sessizlerin sesi olmuş, Anadolu sanayicisinin gelişimlerini, başarılarını, sesini tüm Türkiye’nin duyması için olağan üstü çaba göstermiş, Türk sanayisine eşsiz katkılar sağlamıştır.Osman ağabeyimiz, rahat uyu. Çizdiğiniz hayat yolunda bayrağı teslim ettiğiniz yetenekler, ülkeye sizin sesiniz olarak hizmet sunacaklardır.Huzur içinde dinlen, bıraktığınız izler her zaman minnet ve şükranla anılacaktır.Ruhu şad olsun.