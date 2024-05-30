Otelciler “dönüşüm” için İBB’den revizyon bekliyor

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Aylık Bilgilendirme Toplantısı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan TÜROB Başkanı Müberra Eresin, “Deprem ve olasılığı ülkemizin ve şehrimizin unutulmayacak bir gerçeği. 20 yıl öncesinde faaliyete geçirilen otel binalarının dönüşebilmesi için, bina maliklerinin hak kaybına uğramayacakları, imar revizyonunun devreye alınmasını ivedilikle rica ediyoruz. 1999’dan önce yapılan ve halen yürürlükte olan imar planlarının güncel jeolojik-jeoteknik etütlere göre revize edilmesini yine ivedilikle bekliyoruz. Toplanma alanları, geçici barınma alanları ve 1’inci derece tahliye koridorlarının imar planlarına işlenmesini ve bunlarla ilgili plan değişikliği yapılmasının yasaklanmasını talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

"Taksi sorunundaki çabalarınızı destekliyoruz"

İBB’nin turizm adına son derece olumlu çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan Eresin, “İstanbul’da kaybolmaya yüz tutmuş birçok tarihi eseri restorasyonlarla şehre kazandırdınız, şehrin turizm envanterine değer kattınız. Yerebatan Sarnıcı İstanbul’da en fazla ziyaretçi alan müzeler arasına girdi” dedi. İstanbul’da yaşanan taksi sorunu konusundaki çabalarını sonuna kadar desteklediklerini, turizmciler olarak hem turistlerden hem de vatandaşlardan binlerce şikayet aldıklarını söyleyen Eresin, bu sorunun artık Dubai’de, Londra’da, Berlin’de olduğu gibi çözülmesini beklediklerini, gerekirse paydaşı olmaya hazır olduklarını ifade etti

Eresin’in çağrısına karşılık konunun detaylarına bakacaklarını belirten İBB Başkanı İmamoğlu da “Zira 2022’de geçmişte yapılmış ama daha sonra değişmiş planlama ile imar hakkı kaybına uğramış ruhsatlı yapıların tekrar aynı ruhsatı kullanabilmesine dönük bir plan notu çıkarttık. Tüm İstanbul’u kapsıyor” dedi. İstanbul’un turizmde hak ettiği payı alması için çalıştıklarını, Paris Olimpiyatları sırasında İstanbul’u tanıtmak için anlaşmaları yaptıklarını ifade eden İmamoğlu, konaklama vergisinin de yerel yönetimlerle paylaşılması gerektiğini vurguladı.

BAE'den gelecek turist vize rejimine takılıyor

Bu yıl için 60 milyar dolar turizm geliri ve 60 milyon ziyaretçi hedeflediklerini hatırlatan Eresin, "Ülkeler arası ulaşım çeşitliliği ve avantajlarının sağlanması ve vize süreçlerinin kolaylaştırılması hedeflerimize ulaşmada çok önemli. ATM Dubai Fuarı'ndan son derece olumlu beklentilerle döndük. Ancak bu beklentilerimizin gerçekleşebilmesi için Türkiye'nin vize rejimindeki aksaklıkların çözülmesi gerektiği iletildi. Bakanımızı bilgilendirdik, bu potansiyeli kaybetmemek için çözüm talebinde bulunduk. Çalışmalar başladı, yakın zamanda çözülür" ifadelerini kullandı.