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Otelde şüpheli ölüm: Tartışma sırasında pencereden düşen kadın hayatını kaybetti

Niğde'de kaldığı otel odasının penceresinden düşen kadının hayatını kaybettiği bildirildi.

Haber Merkezi
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Otelde şüpheli ölüm: Tartışma sırasında pencereden düşen kadın hayatını kaybetti
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İddiaya göre, El Hacı Mahmut Caddesi'nde bulunan bir otelde kalan İ.Ö. (19) ile oda arkadaşı M.A. (25) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında İ.Ö, 5. kattaki odanın penceresinden düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen İ.Ö'nün cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

M.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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