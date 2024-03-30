Otogarlarda seçim hareketliliği yaşanıyor

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne saatler kalırken oy kullanmak için kayıtlı oldukları illere gitmek isteyen Esenler 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda hareketliliğe neden oldu.

Yerel seçimde oylarını kayıtlı oldukları illerde kullanacak seçmenler otogarlara akın ederken şehirlerarası otobüs seferlerinde oluşabilecek yoğunluğun önüne geçilebilmesi için birçok firma da ek seferlerle sefer sayılarını artırdı. Öte yandan yaklaşan Ramazan Bayramının da otogarlarda benzer bir yoğunluk oluşturması bekleniyor.