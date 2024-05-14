Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı
Otoyol ve köprü geçiş ücretleri bu gece yarısından geçerli olmak üzere yeniden belirlendi. 2024 Mayıs Köprü ve otoyol ücretleri....
15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü otomobil geçiş ücreti 15 liradan 24 liraya çıkarıldı.
Osmangazi Köprüsü'nde en ucuz geçiş 290 liradan 399 liraya yükseltildi.
1915 Çanakkale Köprüsü'nde geçiş ücreti 295 liradan 419 liraya, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş ise 35 liradan 49 liraya çıktı.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) kamuya ait otoyol ve köprülere yüzde 76, Yap-İşlet-Devret yöntemiyle yapılan otoyol ve köprülere ise yüzde 50 oranında zam yapmıştı.