Oylar sayılıyor... Gözler YSK'da

Saatlerin 17.00'yi göstermesiyle Türkiye genelinde oy kullanma işlemlerinde sona geldi. Böylece yerel yönetimlerin belirleneceği 31 Mart Yerel Seçimleri'nde bir sonraki adıma geçildi. Sandık görevlileri, parti müşahitlerinin de katılımıyla oy sayımına başladı.

Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu ve 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu.

Doğuda saat farkı nedeniyle sandıklar 1 saat erken kapandı

YSK Başkanlığınca, yerel seçimlerde güneşin doğuş ve batış saatlerine yönelik farklar nedeniyle oy verme işleminin 07.00'de başladığı Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te sandıklar 16.00'da kapandı.

Yayın yasağı ne zaman kalkacak?

Oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından açıklama yapan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Oy kullanma süreci, bazı münferit olaylar haricinde sorunsuz olarak tamamlanmıştır." dedi. Yener, "Kurul birazdan toplanıp yayın yasağını görüşecek." açıklaması yaptı.