Oyuncu Murat Cemcir'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme

Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan ve tedavisine yoğun bakımda devam edilen oyuncu Murat Cemcir'in sağlık durumu hakkında bilgilendirme yapıldı. Oyuncunun yoğun bakımdan normal odaya alındığı ve genel sağlık durumunun iyiye gitmekte olduğu bilgisi paylaşıldı.

26 Kasım 2025 Çarşamba günü evinde rahatsızlanarak Acıbadem Maslak Hastanesi acil servisine kaldırılan 49 yaşındaki oyuncu Murat Cemcir’in sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Acıbadem Maslak Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Metin Uzun tarafından yapılan açıklamada oyuncu Cemcir’in sağlık durumuna yönelik şu bilgiler verildi:

“Murat bey hastanemize alt gastrointestinal sistemde kanama bulguları ile başvurmuştur. Klinik bulguları gereği yoğun bakım ihtiyacı doğmuş, yoğun bakım takibi sırasında tekrarlayan kolonoskopik tedaviler yapılarak klip uygulanmıştır. Kanamanın tekrarlaması üzerine girişimsel radyoloji tarafından kanama kontrolü sağlanmıştır. Kanamanın üzerinden üç gün geçmiş olup, kanama tekrarlamamıştır. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Arzu Tiftikçi’nin takip ettiği hastamız, yoğun bakımdan normal odaya alınmıştır. Genel sağlık durumu stabil olup, iyiye gitmektedir.”

Geçtiğimiz hafta çarşamba günü rahatsızlanan ve tedavisi süren oyuncu Murat Cemcir'in iç kanama sebebiyle yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenilmişti.

Evinde rahatsızlanan ünlü oyuncunun ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırıldığı bildirilmişti.

Hastanede yapılan tetkikler sonucunda Murat Cemcir’in iç kanama geçirdiği tespit edilmiş, ünlü oyuncunun tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği belirtilmişti.

