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Özel, 414 belediye başkanıyla bir araya gelecek! Masada 4 konu var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 30 Kasım'da partisinin genel merkezinde 414 belediye başkanıyla bir araya gelecek. Toplantının gündeminde kayyum atamaları, belediyelerin açtığı kreşler, SGK borçları, belediyelerin düzenlediği özel gün etkinlikleri olacak.

Haber Merkezi
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Özel, 414 belediye başkanıyla bir araya gelecek! Masada 4 konu var
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İçişleri Bakanlığı’nın Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atamasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 30 Kasım’da belediye başkanlarıyla Ankara’da bir araya geleceğini açıklamıştı. Buna göre, büyükşehir, il, ilçe ve beldeleri olmak üzere CHP’li 414 belediye başkanı, cuma günü CHP Genel Merkez’de düzenlenen toplantı için Ankara’ya gelecek.

Partinin yol haritası ele alınacak

Belediye başkanlarını, kayyum belediyeciliğini ve iktidarın belediyelere yönelik saldırılarını konuşmak üzere CHP Genel Merkezi’ne çağırdığını ifade eden Özel, toplantıda Esenyurt, Batman, Mardin ve Halfeti’nin ardından Tunceli ve Ovacık’a atanan kayyumlar sonrasında partinin yol haritasını 414 CHP’li belediye başkanıyla ele alacak.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belediyelere ve valiliklere gönderilen belediyelerin hizmet verdiği kreşlere ilişkin uyarı yazısının da toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.

Ayrıca SGK borçları ve belediyelerin düzenlediği etiknliklere bir standart getirilmesi de konu başlıkları arasında olacak.

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