İmamoğlu'ndan Bakan Tekin'e resmi belgeyle yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyelere kreşler konusunda gönderilen yazıyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yanıt verdi.

"Resmi yazıya kreş yazıp, sonra “ben kreş demedim anaokulu dedim” demek bu akla yakışır."

Sosyal medya hesabı X üzerinden İBB'ye gönderilen resmi yazıyı paylaşan İmamoğlu, "Milli Eğitim Bakanı, “gönderdiğimiz yazı kreşle alakalı değil anaokulu ile alakalı” demiş. İşte resmi yazı burada. İlk satırdan itibaren belediyelerin kreşlerini dile getiriyor. Resmi yazıya kreş yazıp, sonra “ben kreş demedim anaokulu dedim” demek bu akla yakışır. Ayrıca son satırdaki “mezkur hüküm” ifadesi de kreşleri kapatmaya kadar gidecek bir ifadedir." dedi.

Bakan Tekin ne demişti?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kreşler konusu ile ilgili tartışmalar hakkında açıklamalarda bulunmuş, "Bizim belediyelere gönderdiğimiz yazı, kreşlerle alakalı değildir" demişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu manipülasyonla suçlayan Tekin, "Bizim kendilerine yazdığımız yazı, belediyelere yazdığımız yazı, ya da biz bir yazı yazarken CHP'li belediye, başka bir partili belediye bir şey yazmayız zaten. Biz mevzuatı tanımlarız. Mevzuat kapsamında bize verilen yetkileri tanımlarız ve bu yetkiye uygun olan ya da olmayanları kendileriyle paylaşırız. Dolayısıyla ilgili kreşlerle ilgili bizim hiçbir yazımız yok" ifadelerini kullanmıştı.