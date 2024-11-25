  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kreşler kapatılıyor mu? Bakan Kurum'dan açıklama geldi
Takip Et

Kreşler kapatılıyor mu? Bakan Kurum'dan açıklama geldi

Kreş iddilarına Bakan Kurum'dan açıklama geldi. Kurum "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak, okul açma ya da kapatma yetkimiz yoktur" derken söz konusu iddiaya ilişkin "Ortada kreşlerin kapatılmasına ilişkin bir karar ve yazı yoktur. Anayasa Mahkemesinin CHP'nin başvurusu üzerine aldığı 'belediyeler anaokulu açamaz' kararı vardır" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kreşler kapatılıyor mu? Bakan Kurum'dan açıklama geldi
Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakanlık olarak okul açma ya da kapatma yetkilerinin olmadığını belirterek, "Ortada kreşlerin kapatılmasına ilişkin bir karar ve yazı yoktur. Anayasa Mahkemesinin CHP'nin başvurusu üzerine aldığı 'belediyeler anaokulu açamaz' kararı vardır." ifadesini kullandı.

Kurum, "belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılmasına karar verildiği" iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP'nin ve partiye bağımlı trollerin yapmaya çalıştığı dezenformasyonun trajikomik olduğunu" belirtti.

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak, okul açma ya da kapatma yetkimiz yoktur." bilgisini veren Kurum, şunları kaydetti:

"Bu Bakanlığımızın işi değildir. Bu basit gerçek ortadayken aksini iddia etmek ya cehalet ya da kötü niyettir. Belediyelerimizin okul öncesi eğitim kurumu açabilmesini öngören kanun düzenlemesini AK Parti yapmıştır. Bu düzenlemeyi Anayasa Mahkemesine götüren ve iptal ettiren CHP'dir. Buna rağmen CHP'nin, AYM kararı nedeniyle yapılan uyarıyı siyasi tartışma malzemesi haline getirme çabası, kimse kusura bakmasın, yüzsüzlüktür.

Ortada kreşlerin kapatılmasına ilişkin bir karar ve yazı yoktur. Anayasa Mahkemesinin CHP'nin başvurusu üzerine aldığı 'belediyeler anaokulu açamaz' kararı vardır. Yavuz hırsız, ev sahibini bastıramayacaktır. Göz bebeğimiz çocuklarımızın eğitimi üzerinden siyasi mühendislik yapılmasına müsaade etmeyeceğiz.

Ne olmuştu?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kreşi olan belediyeler için yazı gönderdiği iddia edildi. Bakanlığın valiliklere gönderdiği yazıda, belediyelere bağlı kreş adı altında açılan yerlerde okul öncesi eğitim kurumlarının programında yer alan etkinliklerin ve eğitim-öğretim faaliyeti yapıldığının tespit edildiği belirtildi, valiliklerden belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılması ve yeni yerlerin açılmasının önüne geçilmesi istendi.

İkinci el otomobil alanlar dikkat! Dolandırıcıların ağına düşmeyinİkinci el otomobil alanlar dikkat! Dolandırıcıların ağına düşmeyinOtomotiv
G7 dışişleri bakanları bir araya geliyorG7 dışişleri bakanları bir araya geliyorKüresel Ekonomi
Gündem
Erdoğan’ın "Kadına şiddet normalleşmesin" çağrısı sonrası RTÜK harekete geçti
Erdoğan’ın "Kadına şiddet normalleşmesin" çağrısı sonrası RTÜK harekete geçti
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Asgari ücret ve emekli maaşları masada
Kabine toplandı: Asgari ücret ve emekli maaşları masada
8 kişinin öldürüldüğü aile katliamına yayın yasağı!
8 kişinin öldürüldüğü aile katliamına yayın yasağı!
Rüzgarda uçan çatı üzerine düştü! O anlar kameralara yansıdı
Rüzgarda uçan çatı üzerine düştü! O anlar kameralara yansıdı
Akkuyu NGS’de çalışmalara fırtına engeli: Kısıtlama getirildi
Akkuyu NGS’de çalışmalara fırtına engeli: Kısıtlama getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi kabul etti
Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi kabul etti