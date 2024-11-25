G7 dışişleri bakanları bir araya geliyor
Dünyanın önde gelen sanayileşmiş ülkelerinin dışişleri bakanları İtalya'da bir araya geliyor.
G7 dışişleri bakanları toplantısının gündeminde Gazze ve Lübnan'da ateşkes sağlama umutları ön sıralarda yer alıyor.
Toplantı Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri bakanlarını bir araya getiriyor.
İki günlük toplantının ilk gününde G7'ye Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'dan bakanların yanı sıra Arap Birliği Genel Sekreteri de katılacak.
İtalya Dışişleri Bakanlığı, Gazze ve Lübnan'da ateşkes sağlanması çabalarının ele alınacağını açıkladı. Ukrayna da en önemli gündem maddelerinden biri.