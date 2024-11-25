HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı Orta Doğu CEO’su olarak atandı

HSBC, liderlik kadrosunda önemli değişiklikleri duyurdu. Buna göre HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı, düzenleyici onayına tabi olarak Orta Doğu CEO’su görevine atandı.

Yeni görevinde Asya ve Orta Doğu ek CEO'larına rapor verecek

HSBC’ye 1996 yılında katılan Kervancı, dönüşüm süreçlerinin yönetimi, iş büyümesi ve dalgalı piyasalarda finansal performans sağlama konularında geniş deneyime sahip. Orta Doğu’da müşteriler ve düzenleyicilerle güçlü bağlar kuran Kervancı, yeni görevinde Asya ve Orta Doğu Eş CEO’ları Surendra Rosha ve David Liao'ya rapor verecek.

HSBC Grup İcra Kurulu Başkanı Georges Elhedery, yeni rolleri için Richard Blackburn, Julian Wentzel ve Selim Kervancı’yı tebrik etti.

Atama sonrası açıklama yapan Kervancı;

“Orta Doğu CEO’su olarak atanmak, yetenekli ve özverili bir ekiple bu büyük organizasyonu yönetmek benim için bir onur. Türkiye’deki işimizi yönetmek de büyük bir ayrıcalıktı ve bir ekip olarak başardıklarımızla her zaman gurur duyuyorum. Orta Doğu, Grup için stratejik bir fırsat olmaya devam ediyor ve yeni bölgesel rolümü üstlenirken de ekip çalışmasını, iş birliğini, yenilikçiliği ve büyümeye yönelik ortak bir vizyonu teşvik etmek her zaman önceliğim olacak” dedi.

Selim Kervancı kimdir?

HSBC Grubu’nda 20 yıldır görev yapan Selim Kervancı son olarak Dubai’de Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye’den Sorumlu Yatırım Bankacılığı Direktörlüğü’nü yürütüyordu. 2010-2014 yılları arasında HSBC Türkiye Küresel Bankacılık ve Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Kervancı, daha öncesinde Finansal Kurumlar ve Muhabir Bankacılığı Bölümü ve Yatırım Bankacılığı Bölümü’nde Grup Başkanlığı yaptı. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği mezunu olan Kervancı, yüksek lisans eğitimini Brüksel Vrije Üniversitesi’nde İşletme üzerine tamamladı.