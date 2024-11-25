SON DAKİKA... İstanbul'da bazı metro hatları ve istasyonlar kapatıldı

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri nedeniyle İstanbul'da bugün bazı metro hatları ile istasyonları kapatıldı.

Metro İstanbul, Valiliğin aldığı karar doğrultusunda bugün işletmeye kapatılan hat ve istasyonları duyurdu.

Metro İstanbul'un internet sitesinden yapılan açıklamaya göre bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar; M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Haliç, Şişhane, Taksim,Osmanbey ve Şişli/Mecidiyeköy istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacak.

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda ise seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılacak.