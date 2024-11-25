  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. İstanbullular dikkat! Bazı metro hatları ve istasyonlar kapatılacak
Takip Et

İstanbullular dikkat! Bazı metro hatları ve istasyonlar kapatılacak

Metro İstanbul, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri nedeniyle bugün saat 15.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapatılacağını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbullular dikkat! Bazı metro hatları ve istasyonlar kapatılacak
Takip Et

Metro İstanbul, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenecek etkinlikler nedeniyle bazı hatlarda sefer düzenlemelerinde değişiklik yapıldığını açıkladı.

Yapılan duyuruda, bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir bildirime kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapatılacağı belirtildi.

İşte kapatılacak i̇stasyonlar ve hatlar

Duyuruya göre, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı üzerinde bulunan Taksim ve Şişhane istasyonları, belirtilen saatten itibaren hizmet vermeyecek. Ayrıca, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı da aynı saatten itibaren işletmeye kapatılacak. Metro İstanbul, araçların Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferlerine devam edeceğini bildirdi.,

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda ise seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılacak.

Yolculara alternatif güzergah önerisi

Metro İstanbul, bu hatları kullanmayı planlayan yolcuların mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergahları tercih etmelerini önerdi. 

Gündem
Bakan Yerlikaya duyurdu: 1298 düzensiz göçmen ve 43 organizatör yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu: 1298 düzensiz göçmen ve 43 organizatör yakalandı
Malatya'da kar ve tipide yollar kapandı: Bir kişi hayatını kaybetti
Malatya'da kar ve tipide yollar kapandı: Bir kişi hayatını kaybetti
Kar yağışı nedeniyle birçok ilde okullar tatil oldu
İşte kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği iller
Kabine toplanıyor, gündem yoğun: 3. Dünya Savaşı riski, asgari ücret ve emekli zammı...
Kabine toplanıyor: Asgari ücret ve maaş zamları masada
Rusya Büyükelçisi Erkhov, EKONOMİ'ye konuştu: “Türkiye-Rusya ticareti azalacak”
“Türkiye-Rusya ticareti azalacak”
Marmara Adası'ndaki mermer ocağında facia: 2 işçi hayatını kaybetti
Marmara Adası'ndaki mermer ocağında facia: 2 işçi hayatını kaybetti