İstanbullular dikkat! Bazı metro hatları ve istasyonlar kapatılacak

Metro İstanbul, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenecek etkinlikler nedeniyle bazı hatlarda sefer düzenlemelerinde değişiklik yapıldığını açıkladı.

Yapılan duyuruda, bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir bildirime kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapatılacağı belirtildi.

İşte kapatılacak i̇stasyonlar ve hatlar

Duyuruya göre, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı üzerinde bulunan Taksim ve Şişhane istasyonları, belirtilen saatten itibaren hizmet vermeyecek. Ayrıca, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı da aynı saatten itibaren işletmeye kapatılacak. Metro İstanbul, araçların Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferlerine devam edeceğini bildirdi.,

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda ise seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılacak.

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar;



M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Haliç, Şişhane, Taksim,Osmanbey ve Şişli/Mecidiyeköy istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacak.



T1… — İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) November 25, 2024

Yolculara alternatif güzergah önerisi

Metro İstanbul, bu hatları kullanmayı planlayan yolcuların mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergahları tercih etmelerini önerdi.