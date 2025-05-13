Özgür Özel'den Soma açıklaması: Yüreğimiz ilk günkü gibi yanıyor
CHP Genel Başkanı Özel, Soma Maden Faciası'nın 11. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, "301 canımızı, yerin yedi kat dibinde alın teriyle ekmeğini kazanırken göz göre göre gerçekleşen bir faciada kaybettik. 11 yıl sonra bile yüreğimizdeki acı, ilk günkü gibi taze ve derin" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 13 Mayıs 2014’te meydana gelen ve 301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma Maden Faciası’nın 11’inci yıl dönümü dolayısıyla X hesabından paylaşım yaptı.
Özgür Özel, şunları kaydetti:
“301 canımızı, yerin yedi kat dibinde alın teriyle ekmeğini kazanmaya çalışırken göz göre göre gelen bir faciada yitirdik. 11 yıl sonra yüreğimiz ilk günkü gibi yanıyor. 301 madencimiz, bugün de mücadelemizde yaşıyor. Unutmadık, unutturmayacağız. Emekçinin hakkını savunmak, iş cinayetlerini durdurmak ve bir daha hiçbir canı yitirmemek için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu karanlık düzene boyun eğmeyeceğiz.”
301 canımızı, yerin yedi kat dibinde alın teriyle ekmeğini kazanmaya çalışırken göz göre göre gelen bir faciada yitirdik.— Özgür Özel (@eczozgurozel) May 13, 2025
11 yıl sonra yüreğimiz ilk günkü gibi yanıyor. 301 madencimiz, bugün de mücadelemizde yaşıyor.
Unutmadık, unutturmayacağız. Emekçinin hakkını savunmak, iş… pic.twitter.com/ShC4YKzeks