CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Özer: Öcalan’ın mektubu okunuyor, ben hapiste tutuluyorum

CHP'den Esenyurt Belediye Başkanı seçilen, 30 Ekim’de gözaltına alınarak tutuklanan ve yerine kayyum atanan Prof. Dr. Ahmet Özer; terör örgütü PKK’nın silah bırakmasını ve kendini feshetmesinin ardından cezaevinden görüşlerini açıkladı. En büyük üzüntüsünün hapishanede tutulduğu için sürece fiilen katkı verememek olduğunu söyledi.

"Bahçeli, Öcalan'ı değerli buluyor"

T24’ten Murat Sabuncu’ya kavuşan Ahmet Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Öcalan’ın mektubu yüzlerce ulusal ve uluslararası basın mensubu önünde okunuyor. Bahçeli bu görüşleri çok önemli ve değerli buluyor. Ben ise sırf 11 yıl önce adım İmralı görüşmelerinde geçti diye hapiste tutuluyorum. Bu ne yaman çelişki. Bunun izahı var mı? Üstelik o görüşmede adı geçenlerden biri de şimdiki Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş.”

"Her şey apaçık ortada değil mi?”

“İsmini ilk kez sorguda öğrendiğim GOLİK diye bir mizah dergisi. Golik Kürtçede ‘buzağı’ demek. Yasaklı da değilmiş. Derginin sahipleri tanıtım amaçlı TBMM de dahil olmak üzere birçok yere gönderdiklerini açıklamışlar.

Kaldı ki benim varlığından dahi haberim yok. Sırf ismi Kürtçe diye bir dergiyi derdest etmek, ondan suç üretmek bir taraftan bizim de desteklediğimiz barış süreci, öte taraftan Golik adında yasaklı olmayan bir dergiden suç isnadı? Ne diyeyim. Her şey apaçık ortada değil mi?”