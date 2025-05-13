TİGEM 60 safkan Arap koşu tayı satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 60 safkan Arap koşu tayının satışı için ihale yapacak.

TİGEM'in Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre 60 baş safkan Arap koşu tayının satış ihalesi, açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

İhalede, tay başına 75 bin lira geçici teminat alınacak.

İhale, 19 Haziran saat 13:00'te Bursa'daki Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde İşletme Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.

Arap atının özellikleri nelerdir?

TİGEM’in sitesinde yer alan bilgiye göre Safkan Arap atının özellikleri şöyle sıralanıyor:

Çevik, hareketli, ani manevra kabiliyetine sahip, sağlam kemikli, güçlü mafsallı, çelik gibi tendonları ve sağlam tırnak yapısına sahip, dayanıklı, az yem yiyen, yediği yemi iyi değerlendiren, zeki, sadık, çok güzel görünümlü hafif süvari atı.

Bu özellikleri nedeniyle at ıslahında Arap atı kullanılıyor.

Türkiye, Arap atını hem ıslah hem de yarış için yetiştiren ülkelerin başında geliyor.