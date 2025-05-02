TEI’ye ulusal ve uluslarası alanda 8 ödül

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Çalışan deneyimini odağına alarak hayata geçirdiği uygulamalarıyla “Happy Place to Work” tarafından tüm çalışanlara uygulanan “Çalışan Mutluluğu Anketi” çalışmasında elde ettiği yüksek skorlar doğrultusunda ikinci kez “Türkiye’nin En Mutlu İş Yeri” seçilen TEI, Dünya Havacı Kadınlar Haftası boyunca gerçekleştirdiği etkinlikler ve kadın çalışanları için devreye aldığı projeleriyle “Uluslararası Havacı Kadınlar Enstitüsü” (IWOAW) tarafından 9’uncu kez “Kadın Çalışanlara En Çok Değer Veren İşletme” ödülünü aldı. Sürdürdüğü sosyal sorumluluk projeleriyle “Communitas Awards” ödüllerinde 2’nci kez “Toplum Hizmetinde Liderlik ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk” ödülünü almaya hak kazanan şirket ayrıca, Teknopark İstanbul tarafından düzenlenen Nuri Killigil Teknoloji Ödülleri'nde İnsan Kaynağı Yetenek Kazanımı ödülüne layık görüldü. TEI, son olarak iletişim alanında öne çıkan yenilikçi çalışmalarıyla “Communitas Awards” programında 2 altın, 2 platin olmak üzere toplamda 8 ödülün sahibi oldu.

TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, alınan ödüllerin şirketin insan odaklı yönetim anlayışının ve sürdürülebilirlik vizyonunun bir sonucu olduğunu belirterek, “Hedefimiz sadece teknolojide değil, yönetimde ve toplumsal sorumlulukta da öncü olmak. Bu ödüller, mükemmeliyet anlayışımızın ve çalışan deneyimini önceleyen yaklaşımımızın takdir edildiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.