KOLTEK Müşavirlik, enerji verimliliği ve yenilenebilir projelerde aktif rol alıyor

ANKARA (EKONOMİ)

KOLTEK olarak baraj, gölet, tünel ve karayolu projeleri dahil, yurt içi ve yurt dışında projelendirme ve kontrollük hizmetleri sunduklarını kaydeden Dalgıç, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinde de aktif rol aldıklarını bildirdi.

Önümüzdeki dönemde üstyapı projelerini büyütmeyi öngördüklerini dile getiren Burak Dalgıç, “Akıllı bina konseptleri, yeşil bina sertifikasyonları ve kamu-özel sektör projeleriyle büyük ölçekli konut, okul, hastane ve endüstri tesislerinde daha fazla yer alacağız. Aynı zamanda afet risklerini azaltmaya yönelik kentsel dönüşüm projelerine de öncelik vereceğiz” diye konuştu.

Üstyapı sektörünün ülkemizde kamu ve özel sektör yatırımlarıyla şekillendirildiğini bildiren Dalgıç, inşaatta yapı bilgilendirme modellemesi gibi dijital teknolojilerin daha yaygın kullanılacağını aktardı.

Küresel ekonomik belirsizlikler yanı sıra; enflasyonla mücadele, dijital dönüşüme uyum süreci ve yeşil ekonomiye geçişin firmaların operasyonlarını doğrudan etkileyeceğini söyleyen Burak Dalgıç, “Ayrıca, nitelikli iş gücünü elde tutmak ve yeni nesil çalışan beklentilerine uyum sağlamak da firmalar için kritik önem taşıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Daha dayanıklı ve sürdürülebilir yapılar için toplumun bilinçlenmesinin şart olduğunun altını çizen Dalgıç, “ Yapı güvenliği yalnızca mühendislerin değil, tüm toplumun sorumluluğudur. Bu alanda başarılı olabilmek için kamunun da sürece aktif destek vermesi gerekiyor” dedi.