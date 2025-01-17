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Özel: Akpolat'ın tutuklanması hiçbir CHP'liye geri adım attırmayacak

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Akpolat hakkında tek bir delil olmaksızın, sözde gizli tanık ifadesiyle verilen tutuklama kararı, hiçbir Cumhuriyet Halk Partiliye geri adım attırmayacak." sözleriyle tepki gösterdi.

Haber Merkezi
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Özel: Akpolat'ın tutuklanması hiçbir CHP'liye geri adım attırmayacak
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İstanbul'da Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 40 şüphelinin savcılık ifadeleri tamamlandı. Suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da yer aldığı 31 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Aziz İhsan Aktaş tutuklandı.

Özel: Tutuklama kararı, hiçbir CHP'liye geri adım attırmayacak

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına sosyal medya hesabı X'ten "Herkes bilsin ki; Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat hakkında tek bir delil olmaksızın, sözde gizli tanık ifadesiyle verilen tutuklama kararı, hiçbir Cumhuriyet Halk Partiliye geri adım attırmayacak. Bu kirli düzenin sahiplerinin, FETÖ’nün ruhunu diri tutanların attığı çamur bize hiç bulaşmadı, bulaşmayacak. Biz milletimizle dimdik duracağız, bu kirli düzene teslim olmayacağız. Her bir üyemiz, adalete inanan her bir yurttaşımız daha büyük bir sorumlulukla mücadele edecek, hukuku ve demokrasiyi ayaklar altına alan bu iktidar, milletin iradesine yenilmekten kurtulamayacak." sözleriyle tepki gösterdi. 

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