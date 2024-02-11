Özel'den Lütfü Savaş açıklaması: Anketlerde bir şey görürsek müdahale ederiz

HP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da basın mensuplarının sorularına yanıt verdi. DEM Parti adayları ve Lütfü Savaş için açıklamalarda bulundu.

“Aday olmak en demokratik hak”

DEM Parti'nin İstanbul'da aday çıkarmasına ilişkin bir soruya yanıt veren Özel, "Ama Başak Demirtaş ama bugün ilan edilen adaylar, her birisinin aday olmak en demokratik hakkıdır" dedi.

"Kimsenin aday çıkarmasına, çıkarmamasına karışmayız" diyen Özel, "Biz şunu söyledik; bütün siyasi partilerle açık iletişim halindeyiz. Bizim kimsenin çıkaracağı adaya da, çıkarmadığı adaya da bir lafımız yoktur" ifadelerini kullandı.

“Siyaset, vatandaşın söylediğini duyma sanatıdır”

Hatay'daki protestolara değinen Özel, "Hatay'da protestolar yaşandı. 100 söz protesto vardıysa 99'u hükümete yönelikti. Ama hükümete yönelik kaynaklar 'Lütfü Savaş protesto edildi' dedi. Evet, Lütfü Bey'e yönelik sitem cümlelerini hep birlikte duyduk. Siyaset, vatandaşın söylediğini duyma sanatıdır" dedi.

Özel, şunları söyledi:

"Bize anketler yanlış yaptığımız sinyalini veriyorsa ya da verirse bu değerlendirilir. Meydanda yükselen bazı sesleri duymak da önemlidir. Milletin sesini duymak, sandıktan önce yapılan çok yüksek örnekli yapılan anketlerdir. Anketlerde bir şey görüyorsak müdahale ediyoruz, görürsek ederiz"