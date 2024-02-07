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Özgür Özel, Akşener'i ziyaret etti

CHP lideri Özgür Özel, Meral Akşener'e ablasının ölümü nedeniyle taziye ziyaretinde bulundu.

Haber Merkezi
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Özgür Özel, Akşener'i ziyaret etti
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ablasının vefatı nedeniyle taziye ziyaretinde bulundu.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Özel, geçen günlerde ablası Mualla Özen'i kaybeden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i partisinin genel merkezinde ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Ziyarette Özel'e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti.

 

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