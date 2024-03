Özgür Özel: CHP yüzde 25'lik tavanı tuzla buz etmiştir, 1977'den beri ilk kez 1. partidir

Takip Et

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart Yerel Seçimleri'ne yönelik açıklama yaptı. Seçimlerde emeği geçen herkese teşekkür eden Özel, "CHP yüzde 25'lik tavanı tuzla buz etmiştir: 1977'den beri ilk kez 1. partidir" ifadelerini kullandı. Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Bugün 81 ilimizde sandık başına giderek demokrasimize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.

* Var gücüyle bu partinin bayrağı dalgalansın diye emek veren aday adaylarına, kazansın kazanmasın tüm adaylarımıza, bu örgütün isimsiz kahramanlarına, parti binasını açanlara, broşür dağıtanlara, kapı çalanlara, bütün parti emekçilerine, CHP örgütüne teşekkür ediyorum.

* Bugün seçmenlerimiz çok önemli bir karar verdiler. Seçim sonuçları göstermiştirki bugün seçmen Türkiye'de yeni bir siyasetin kurulmasına karar verdi, 22 yıllık Türkiye fotoğrafını değiştirmeye karar verdi.

* Bugün seçmen, Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk seçimlerinde iktidarın orantısız gücünü yerelden dengelemeye karar verdi.

* Biz bütün renklerimizle Türkiye Cumhuriyeti'yiz. 31 Mart öncesi yaşananlar ne kadar çiğ, ne kadar haksız olursa olsun biz Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları olarak, birlik ve beraberlik istiyoruz. Birileri öyle söylüyor diye kimseyi milli, kimseyi de gayri milli görmüyoruz.

*Biz milletimizin verdiği bu mesajı, bir kutsal emanet olarak alıyor ve tüm CHP'liler olarak başımızın üstüne koyuyoruz.

*Bilinmesini isterim ki bu galibiyetin bir kaybedeni yoktur. Bizim başarımız kimsenin hezimeti olmayacaktır.

*Bugün hangi partiye oy vermiş olursa olsun kimsenin kaybetmiş hissetmesini istemiyoruz. Halkımız iyi hizmeti ödüllendirmiş, kötü niyeti ve kötü hizmeti cezalandırmıştır.

*2019'da CHP'nin AK Parti'den aldığı İstanbul, Ankara, Adana, Antalya belediye başkanlarımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Onlar merkezi yönetimin desteği değil hatta kösteği de olsa mazeret üretmeden, CHP temiz ve dürüst yönetir algısının yerleşmesinin baş mimarlarıdır.

*Zaten elimizde olup geçen seçimde de kaybetmediğimiz belediye başkanlarımız en zor günlerde sancağı ellerinde taşıdıkları ve hiçbir zaman yere indirmedikleri için ayrıca bir övgüyü hak ediyorlar.

*Şehirlerimiz emin ellere teslim edilmiş, halkımızın yaşam alanlarını bir beş yıl daha halk için yönetecek belediye başkanları seçilmiştir.

*Geçen Mayıs ayında yaşadığımız büyük üzüntüden sonra seçmenimizde ortaya çıkan büyük duygusal kopuşa, CHP'nin kurultayı ve o kurultayda genel başkanın seçimle değişen bir parti olduğunu gösteren Kemal Kılıçdaroğlu'na ve CHP'nin bütün delegelerine hepimiz çok şey borçluyuz.

*Bundan sonraki süreçte de, kaybeden olmadığı gibi bu seçim sonuçlarına kaybetmiş olmalarına rağmen iktidar partisine bir özeleştiri sunacağına, bir partinin ajansına dönüştürülmeye çalışılan AA'ya rağmen, Türkiye'de hala iktidarların demokrasiyle değişebildiğini gösteren önemli bir katkıdır.

*Doğu ve Güney Doğu illerinde taşınan seçmenlerle bir yerel seçimin değiştirilmeye çalışılması, onların daha önce seçtiği belediyelere kayyum atanması kadar kötü bir girişimdir.

*Silahlı Kuvvetler personeli bireysel olarak bu ayıptan sorumlu değildir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin bir şehirde oy kullanmak için o şehirde yaşamak şartının teminat altına alınması da zorunludur. Silahlı Kuvvetlerin bu işe alet edilmesine kim emir verdiyse çok büyük bir kötülük yapmıştır, affedilir bir yanı yoktur.

*CHP artık başının üzerindeki görünmez yüzde 25'lik tavanı kırmıştır, tuzla buz etmiştir. TRT'nin bize yaptığı onca adaletsizliğe, haksızlığa karşın onlara bir sürprizim var demiştim. O da 1977'den beri ilk kez TRT ekranlarında şu anda birinci parti olmasıdır.

*Bu seçimlerde hiçbir siyasi partiyle ittifak kurulmadığı halde, CHP'nin gücü ve seçmenin vicdanının sandıkta kurduğu Türkiye ittifakı başarıyı daha da büyütmüştür. Bu sonuçları bizleri rehavete sevk edecek bir galibiyet olarak değil seçmenin bize açtığı bir kredi olarak gördüğümüz belirtmek isterim.

*CHP artık tüm demokratların partisidir. CHP sosyal demokratların partisidir ama aynı zamanda milliyetçi, muhafazakar, Kürt demokratların aynı anda birlikte oy verebildikleri bir partidir. Bu seçmenlerin bize verdikleri bir kredi.

*Bu sonuçlar bizi kibirlendirmeyecek. Asla böbürlenmeyeceğiz. Aldığımız yükü sorumlulukla taşıyacağız. Siyasi rakiplerimizi dahi daha önce yıllardır yaptıkları alaycı zafer konuşmalarından mahrum tutacağız.

*Bu seçim gelecekte kazanacağımız zaferlerin bir ilk adımıdır. Demokrasi bunu gerektirir. Kötü örnekler, geçmişte bize yapılanlar, rövanş almaya dair özlemi içimize gömüyoruz. Bu başarıyı bize oy vermeyen seçmenlerimizle de paylaşmak üzere, sevincimizi mümkün olduğu kadar sessiz yaşıyoruz.

*31 Mart seçimlerinin herkes için olduğu gibi tüm siyasi partiler açısından da bir milat olduğunu, insanlarımıza güven ve huzur veren belediyecilik anlayışının da kazandığının altını çizmek istiyorum. CHP artık her bölgenin, her vatandaşın partisidir. CHP artık Akdeniz ve Ege kıyılarında değil Türkiye'nin her köşesinde vardır.

*Türkiye ittifakı kazanmıştır. Hak arayanlar ve yok sayılanlar kazanmıştır. Çağrımızla miting meydanlarına koşan emekliler kazanmıştır. Hayalleri kırılan gençler sandığa koştular. Sorunlarıyla boğuşan üreticiler, çiftçiler, hayvancılar, arıcılar, balıkçılar kazanmıştır. Beyaz, mavi ve gri yakalı emeği sömürülen emekçiler kazanmıştır. Onları yok sayanlar, her ne olursa olsun bizi iktidardan bunlar uzaklaştıramaz diyenler de kaybetmiştir.

* Türkiye'yi biz ve onlar diye bölmeye çalışanlar kaybetmiştir. Biz bölünmeyiz, bir ve bütünüz, ötekinin hakkını kendi hakkım kadar çok kazanırım diyenler kazanmıştır.

* Bir gün gidecekler diyen gençler bir seçim daha beklemeye karar vermişlerdir. Biz gücümüzü milletimizden aldık. Türkiye'de büyük bir mücadele başlatacağız, bu hükümete itiraz eden kim varsa onların yanında olacağız. Bugün elde ettiğimiz başarıyla genel seçimlere giden yolda elbette daha güçlüyüz.

* Bugün yerelde kurduğumuz iktidarı yeni seçimlerde daha da büyüteceğiz. Ülkemizin geleceğini hep birlikte kuracağız.