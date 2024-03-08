Özgür Özel: Medeni Kanun’a ağır bir saldırının hemen evvelindeyiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Eskişehir'de Annelere ve Kadınlara Saygı ve Şükran Anıtı’nın açılışına katıldı.

Açılışta konuşan Özgür Özel, kadınların layık olduğu değeri kazanabilmesinde herkesin büyük gayret sarf etmesi gerektiğini belirterek, "Özellikle annelerimizin erkek çocuklarını yetiştirirken kendilerine ve bütün hanımlara, kadınlara nasıl saygı gösterileceğini öğretmesi gerektiğine inanıyorum. Bunu istirham ediyorum, sizden istiyorum. Küçükten itibaren erkek çocuklarının anneye, kadına olan saygının ne demek olduğunu öğretmelerinin zaruret haline geldiğini, mevcut iktidarın bugünkü politikalarına baktıkça daha çok hissediyorum.” dedi.

Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bugün Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Burada pek çok emekçi kadınla özellikle Eskişehir yerel basınında emek sarf eden kadın arkadaşlarımızdan başlayarak, Eskişehir'deki, Türkiye’deki ve dünyadaki bütün emekçi kadınların gününü kutluyorum. CHP olarak Kadın Kollarımızın çok önemli gayretleri var. Yaşamak projemiz var. Çağrı merkezimiz var. Sadece çağrı merkeziyle bitmeyen, bugüne kadar benim bildiğim kadarıyla 125 kamu kurumu niteliğinde meslek örgütüyle, eczacı odalarıyla, tabip odalarıyla, derneklerle yapılmış protokoller var. 4 binden fazla kadının hayatına dokunmuş, ondan haberdar olmuş, o hayata gerekirse hukuki destek sağlamış, gerekirse daha sonra hayata tutunma sürecinde katkı sağlamış, hala etkileşim halinde oldukları çok sayıda kadın var ve biz bu örnek projemizin kadınlardan gördüğü destek, kadınların gösterdiği ilgi ve kamuoyunun gösterdiği ilgiden son derece memnunuz. Kadın Kollarımıza ve bu projeye katkı koyan bütün gönüllülere yürekten teşekkür ediyorum.

5 büyükşehirde kadın aday

Bu yerel seçimlerde, CHP’nin kadın aday gösterme konusunda kendi performansını ikiye katladığını söyleyen Özel, "Ama seçilecek yerden kadın aday noktasında çok iddialıyız. Bundan önce sadece Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız vardı. Tek kadın büyükşehir belediye başkanımızdı. Şu anda Eskişehir, Aydın, Tekirdağ, Kahramanmaraş ve Sakarya olmak üzere beş büyükşehir belediye başkanımızda kadın adaylarımız var. Her birisi birbirinden güçlü, birbirinden iddialı isimler. Bütün illerde, ilçe belediyelerinde çok iddialı kadın adaylarımız var. Cumhuriyet'in yüz akı kentlerden bir tanesi olan İzmir'imizde tamamı seçilecek yerden 9 kadın adayımız var. 1 milyona yakın nüfuslu üç ilçemizde İzmir'in en büyük dört ilçesinden üçünde kadın adaylarımız var. Özellikle yaptığımız ön seçimlerde artık kadın kotasını pencere usulü yani toplamda yüzde 30’la değil ilk üçte, ikinci üçte, üçüncü üçte diye pencere usulü kadın kotasını uyguladık. Bundan sonra hedefimiz eşit temsildir. Kadına seçme, seçilme hakkını dünyadaki bugün gelişmiş bütün ülkelerden kiminden 40 yıl, kiminden 30 yıl önce tanımış ve kadınların bu hakkı elde ettikleri, hak ettikleri bu topraklarda CHP er ya da genç ama cesaretle siyasette eşit temsili getirmek durumundadır. Bu konuda önemli adımlar atıyoruz. Çok önemli bir iddiamız var ve bundan sonra kadınların ve gençlerin siyasete doğrudan dahil oldukları ve cumhuriyetin esas teminatının bu olduğunu hepimizin gördüğü bir süreci yaşamak durumundayız." ifadelerini kullandı.

"15 yılda kadın cinayetlerinin azaldığı tek yıl"

İstanbul Sözleşmesi'ne değinen Özel, şunları kaydetti:

"Eğer bana sorsanız ki elinde bir nazar boncuğu var, AK Parti'ye ödül vereceksin. Hangi yaptığı işten dolayı ödül verirsin?’ diye sorsaydınız İstanbul Sözleşmesi'nin İstanbul'da imzalanmasını ve Meclis’e getirip onaylanmasını söylerdim. Bu kadar önemli bir işti. Hep birlikte katkı vermiştik. İmzalandığı tarih son 15 yılda kadın cinayetlerinin azaldığı tek yıldır. Devletin, iktidarıyla muhalefetiyle, tüm kurumlarıyla niyetini beyan ettiği yıldır. Kadına karşı şiddetin cezalandırılacağı ve bu konuda bir kararlılığın çok net vurgulandığı bir yıldır. O yıl kadın cinayetleri de kadına karşı şiddet de düşmüştür.

Sonrasında uygulamalardaki gecikmeler, savsaklamalar, uygulama eksiklikleri yeniden cesaret vermeye başlamıştır. Maalesef bir seçim kazanmak uğruna geçmişte Hizbullah Terör Örgütü’nün avukatlıklarını yapanlar, yapacakları ittifaka ön şart koştukları için ve bugün ‘Bekar kadınları sahiplendirmek lazım’ diyen bir zihniyetle ittifak kurulması ve onların talepleri uğruna TBMM’nin oy birliğiyle geçirdiği uluslararası anlaşmadan bir kişi tek başına çekilmiştir. O andan itibaren Türkiye'de kadına karşı şiddet eğilimindekiler cesaretlenmiştir. Kadın cinayetlerine yönelik caydırıcılık azalmıştır. Hemen ardından yeni bir mevzi kazanmak isteyenler bu sefer kadına karşı şiddetle ilgili kanunu tartışmaya açmışlardır. O konuda taviz beklemektedirler. Maalesef uygulayıcıların bu konuda ‘Cumhurbaşkanımız İstanbul Sözleşmesi'nden çıktıysa demek ki kadına karşı şiddet konusunda uygulamada da daha tavizkar olmak gerekir’ anlayışı hakim olmaya başlamıştır. Bundan sonraki adımlar nafakadan başlayarak kadınların Cumhuriyet ile birlikte kazandıkları tüm hakların, miras hakkı dahil, tartışmaya açılmaya çalışıldığı bir süreci yaşıyoruz. Medeni Kanun’u bir sur gibi görüyorlar kadın hakları için. İstanbul Sözleşmesi'yle 'orada koca bir gedik açtık' diyorlar. Nafakayla, miras hakkıyla saldırmaya devam ediyorlar. Medeni Kanun’a ağır bir saldırının hemen evvelindeyiz. 8 Mart vesilesiyle söylüyorum. AK Partili, MHP’li kadınlara seslenmek gerekiyor. Bu iş siyaset üstü bir meseledir. Hep birlikte direnmenin, hep birlikte mücadele etmenin gereği vardır. Ben burada CHP'nin yaptıklarını değil, bu konuda CHP'nin direnmek ve mücadele etmek isteyen hangi siyasi görüşten olursa olsun bütün kadınlarla siyaset üstü bir dayanışma için söz verdiğini ifade etmek istiyorum. Birlikte olalım. Medeni Kanun’a, kadının sosyal hayata katılmasına, miras hakkına, nafaka hakkına karşı yapılacak saldırılarda hep birlikte Türkiye'de yaşayan bütün kadınlar adına ve Cumhuriyet'in teminatı, kadın erkek eşitliği adına CHP olarak biz buradayız. Varız ve hep birlikte mücadeleye hazırız." (ANKA)