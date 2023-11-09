Özgür Özel, Numan Kurtulmuş'la görüşmesini paylaştı: Meclis için olağanüstü çağrı yapılacak

Yargıtay 3. Ceza Dairesi bugüne kadar benzeri görülmemiş bir adım atarak, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay için "hak ihlali" gerekçesiyletahliye kararı veren Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunma kararı verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konu hakkında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini paylaştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özel, Kurtulmuş'un Meclis Danışma Kurulu'nu olağanüstü toplamasıyla ilgili gün içersinde bir çağrı yapacağını söyledi.

Özel'in açıklaması şöyle:

"Sayın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la telefonla görüştüm ve kendisinden içinde bulunduğumuz yargı krizi ve darbe girişimiyle ilgili Meclis Danışma Kurulu'nu olağanüstü toplamasını talep ettim. Kendisi ağırlamakta olduğu Filistin Heyeti'yle planlı programlarının ardından, gün içerisinde bu yönde bir çağrı yapacağını belirtti. Kendisinin başkanlığında yapılacak Danışma Kurulu toplantısına partimiz adına bizzat katılacağım."