Özgür Özel'den saldırı açıklaması

Saldırı haberinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bir açıklama yaptı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı.

“Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışmasında yaşanan saldırıyı lanetliyor, yaşamını yitiren vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Demokrasiye yönelen tüm tehditlerin, tüm saldırıların karşısında hep birlikte duracağız!”

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasında yaşanan saldırıyı lanetliyor, yaşamını yitiren vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum.



Demokrasiye yönelen tüm tehditlerin, tüm saldırıların karşısında hep birlikte duracağız! — Özgür Özel (@eczozgurozel) February 10, 2024

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de bir açıklama yaparak, saldırıyı kınadı.

Çelik’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışması sırasında gerçekleşen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum.

Saldırıda yaşamını yitiren vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Seçim sürecini bu tür saldırılarla başka yöne çekmek isteyenlere karşı çok dikkatli olacağız. Kimseye birlik ve beraberliğimizi bozacağı fırsatı tanımayacağız.”