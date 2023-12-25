Özgür Özel'den İsmet İnönü paylaşımı: İktidarda kalmak değil, itibarda kalmak önemli

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü vefatının yıldönümünde sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla andı.

İnönü'nün, "İktidarda kalmak değil, itibarda kalmak önemlidir." sözünü paylaşan Özel, mesajında, "2'nci Cumhurbaşkanımız, Lozan Zaferinin mimarı, ülkemizi İkinci Dünya Savaşı'nın dışında tutmayı başarmış büyük bir diplomat, büyük bir asker, büyük bir siyaset insanı 2'nci Genel Başkanımız #İsmetİnönü'yü ölümünün 50'nci yıldönümünde rahmetle ve saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.

2'nci Cumhurbaşkanımız, Lozan Zaferinin mimarı, ülkemizi İkinci Dünya Savaşı'nın dışında tutmayı başarmış büyük bir diplomat, büyük bir asker, büyük bir siyaset insanı 2'nci Genel Başkanımız #İsmetİnönü'yü ölümünün 50'nci yıldönümünde rahmetle ve saygıyla anıyorum. pic.twitter.com/dcPlNG5oFq — Özgür Özel (@eczozgurozel) December 25, 2023

Mezarı başında anıldı

İnönü'nün vefatının 50. yılı dolayısıyla Anıtkabir'deki mezarı başında tören düzenlendi.

Törene, İnönü'nün kızı Özden Toker, torunu Gülsün Bilgehan ve bazı aile fertlerinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk ile askeri erkan katıldı.

Törende ilk olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk konuldu ve saygı duruşunda bulunuldu. Heyet, daha sonra İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana geçti.

Burada İnönü'nün öz geçmişinin okunmasının ardından Cumhurbaşkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), CHP ve ailesi adına kabre çelenk bırakıldı.

Tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından sona erdi.