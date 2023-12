Özgür Özel'den ittifak mesajı: Türkiye bizden yeni adımlar bekliyor

Takip Et

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerle ilgili konuşan Özgür Özel, hiçbir partiyle seçim ittifakına kapalı olmadığını söyledi.

İstanbul ve Ankara'daki seçime de değinen Özel, "Bu seçimde eğer Ekrem İmamoğlu Allah göstermesin kaybederse helikopter geliyor. Recep Tayyip Erdoğan'ı İstanbul'un üstünde kupon arsa pazarlarken görmek isteyenler buyursunlar. Ankara'da da parsel parsel satanların tekrar dönme isteği var. O yüzden İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na oy vermek, İstanbul'un geleceğine sahip çıkmaktır. Ankara'da Mansur Yavaş'a oy vermek, Ankara'daki talanın karşısındaki bu dürüst yönetime sahip çıkmaktır." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, TV100 canlı yayınında "Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum" programına konuk oldu.

Özel, "Muharrem İnce’yi tekrar baba ocağına davet edecek misiniz?" sorusuna, "Ben, baba ocağıyla ilgili çağrımı kişiye özel değil, bütün Türkiye'ye yapıyorum. Çağrı aslında siyaset yapmaktan çok, baba ocağına gelmek ve orada hangi işin ucundan tutulacaksa o işin ucundan tutmak. Benim dediğim, gelip partimizde tekrar şu görevi, bu görevi alın demek değil. Burası baba ocağı. Kim kendini bu eve ait hissediyorsa bu evin kapıları açık. Bu eve gelinir. Bu evin kapıları kimseye de şartla açılmaz. Yani 'Şu görev için gel' ya da 'Şunu yapmayacaksan gel'. O yüzden böyle pazarlıklar, taahhütler, makamlar, mevkiler değil; baba ocağı Atatürk'ün evidir, CHP’nin tüm üyelerinin evidir. (Bu davete) herkes dahil. Bana zaten hiç böyle bir talep iletmedi. Muharrem Başkan'la bir telefon mesajlaşması yaptık. Ekrem Başkan'dan bir randevu istemiş. Bizim Ekrem Başkan ile aramızda şöyle bir ilişki var: Birbirimizin bilmesi gereken ne varsa birbirimize söylüyoruz. Çünkü öbür türlü o kadar çok dezenformasyon, kirli bilgi var ki. Sağlıklı bir iletişimimiz var. Ekrem Başkan dedi ki ‘Muharrem İnce bir randevu istiyor.’ Ben de dedim ki ‘Siz kamu görevlisisiniz. Bir partinin genel başkanı. Mutlaka konuşacağı önemli şeyler vardır'." yanıtını verdi.

"Muharrem İnce'ye bu yakışır"

Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na 31 Mart yerel seçimleri için desteğini dile getirmesine ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çok doğru bir şey yapmış. Hem Muharrem İnce'ye bu yakışır. Cumhuriyet'i seven, İstanbul'u seven, Türkiye'yi seven herkese bu yakışır. Bu seçim herhangi bir seçim değil. Bu seçimde eğer Ekrem İmamoğlu kazanacak ama Allah göstermesin kaybederse helikopter geliyor. İstanbul'un üstünde uçup, kupon arsaları, birtakım zenginlere, birtakım yabancılara, körfez sermayesine pazarlayan helikopter geliyor. Recep Tayyip Erdoğan'ı İstanbul'un üstünde kupon arsa pazarlarken görmek isteyenler buyursunlar. Helikopter sesini dinlesinler. Ankara'da da parsel parsel satanların tekrar dönme isteği var. O yüzden İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na oy vermek, İstanbul'un geleceğine sahip çıkmaktır. Ankara'da Mansur Yavaş'a oy vermek, Ankara'daki talanın karşısındaki bu dürüst yönetime sahip çıkmaktır."

Özgür Özel, "CHP'nin İstanbul'da resmi adayı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da resmi adayı Mansur Yavaş diyebilir miyiz?" sorusunu şöyle cevapladı:

"Resmileşmesi için bir prosedürü tamamlayacağız. Benim iradem bu yönde. Parti Meclisimize (PM) benim ve Merkez Yönetim Kurulumuzun (MYK) uygun görüşüyle teklif edilecek. PM’miz salt çoğunlukla bu önergeye katıldığı takdirde resmen adaylaşacaklar."

Özel, Muharrem İnce’nin İzmir Belediye Başkan adayı gösterileceği yolundaki iddialara ilişkin ise şunları söyledi:

"İzmir meselesini Ekrem Bey de söyledi, ‘Hiç böyle bir şey konuşmadık’ diye. Zaten ben şunu büyük bir saygısızlık olarak kabul ederim: Bir partinin genel başkanına, bir başka partinin genel başkanı, belediye başkan adaylığı teklif edecek. Bu olacak bir şey değil. ‘Böyle bir nezaketsizlik olur mu’ denir. Ben belediye başkan adaylığını, bir başka partinin genel başkanına teklif edecek noktada değilim. Muharrem Bey'in de böyle bir talebi olduğunu düşünmüyorum. Ekrem Bey ile yapılan görüşmeden sonra o tartışma kim tarafından ne şekilde ortaya atıldı, inanın bilmiyorum."

Ankara’da Mansur Yavaş, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Aydın'da da "Topuklu Efe" diye anılan Özlem Çerçioğlu'nun başarısına vurgu yapan Özgür Özel, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Partinin üç değeri ve gerçekten de anketlerde iyi durumda olduğunu bildiğimiz, sokaklarda da gördüğüm.... Ben Aydın'ın sokaklarında görüyorum Topuklu Efe'nin (Özlem Çerçioğlu) karşılığı var mı, yok mu? İnanılmaz karşılığı var. Mansur Yavaş'ın ne demek olduğunu Ankara'da, Ekrem İmamoğlu'nun karşılığını İstanbul'da; Türkiye'nin her yerinde görüyorum. Bunun dışındaki CHP’de olan belediyeler için memnuniyet anketleri yaptırıyoruz. Memnuniyet anketlerinin sonuçlarına göre bakacağız. İzmir'in dahil olmaması, İzmir'den benim memnun olmam olmamamdan değil. Genel Başkanımızın kapsamına aldığı üç ilden biri olmadığı için bana sorulmadı. Bu aşamada benim bir taahhüdüm var örgüte: Milletin, halkın gönlünde olan benim de gönlümde; olmayan değil. Seçildiğinden ileride olanlar, partisini yukarıya çekenler devam edecekler. Bu performansı gösterememiş olan arkadaşlarımızın yerine, bu performansı göstereceğini umduğumuz yeni isimler gelecek. Bu cevap, Tunç Bey'e özel bir cevap değildir. Birkaç hafta içinde memnuniyet anketleri tamamlanır."

Yerel seçimde memnuniyet anketi

Özgür Özel, Candaş Tolga’nın "İzmir'de sizin Sayın Özlem Çerçioğlu'nu, Ekrem Başkan'ın da Büyükşehir Belediyesi'nde birlikte çalıştığı Buğra (Gökçe) Bey’i istediği, aranızda bununla ilgili bir anlaşmazlık olduğu söyleniyor. Bu doğru mu?" sorusu üzerine de şunları söyledi:

"Doğru değil. Şöyle ki Ekrem İmamoğlu'yla biz İstanbul konuşuyoruz ve İstanbul'u da yeterince konuşamıyoruz. Çok üzerinde çalışmamız gerekiyor. Zaman yaratmamız gerekiyor. İstanbul'a seçilmiş İl Başkanı Özgür Başkanımızla, ilçe başkanlarımızla ve Ekrem Başkanımızla oturup İstanbul üzerinde titizlenmemiz gerekiyor. Çünkü en iyi sonucu almak istiyoruz. Biz İstanbul'da, büyükşehir belediye meclisinde çoğunluğu sağlamak; hatta kıl payı değil, belli bir farkla sağlamak istiyoruz. Bazen Ekrem Başkan'dan şöyle telefonlar geliyor: ‘Filanca ilden bir eski milletvekili benimle görüşmek istiyor. Başkanım ne yapalım?’ Dedim ki ‘Siz belediye başkanısınız. Şimdi İstanbul'dadır, görüşmek istiyordur. Elbette görüşün.’ ‘Ben genel merkez var. Buraya niye geliyorsunuz diyorum ama kırılıp bozuluyorlar’ diye de kendisi söyledi. Öyle İzmir için Ekrem Başkan'ın bir şey söylediği yok. Bizim bir şey söylediğimiz yok. Biz İzmir'de memnuniyet anketini yaparız. Anket olumluysa, başkanımızla devam ederiz. Ankette tereddüt varsa tekrar ederiz. Anket olumsuzsa aday değiştirmeye karar veririz. O zaman profil anketi yaparız. Aday adaylarını ankete koyarız. Milletvekillerimizi, 40 ile yolladık. 40 ile daha yollayacağız. Rapor yazıp geliyorlar. Kanaat önderleriyle görüşüyorlar. Geçen hafta 658 birimde, örgütümüze: ‘Adayı bul. Tekse ve uygunsa bize söyle. İlan edelim. Çoksa temayül yoklaması yap. Bize bildir. İlan edelim’ diye yazı yolladık. Yani Türkiye'deki her iki adaydan biri için örgüt denetiminde ön seçim yetki verdik. Parça parça yetkiyi örgütümüze devredip, oradan sonuç alıp adayları ilan etmeye başlıyoruz. Bizim bu seçimlerde başarılı olmak dışında bir seçeneğimiz yok."

"Hatay'da verdiğimiz karar çok tarihi olacak"

Özgür Özel, "Depremlerden etkilenen 6 şehirden biri olarak Hatay Belediye Başkanı'nı başarılı buluyor musunuz? Bir sonraki dönem aday olacak mı?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Geçtiğimiz günlerde memnuniyet anketi çalışılırken ‘Hatay'ın anketini oldukça detaylı; siyasi kırılımlara göre, ilçe kırılımlarına göre ve elinizde bulunan, bulunmayan bütün kırılmalara göre detaylı alalım. Hatay'da verdiğimiz karar çok tarihi bir karar olacak. Çünkü depremden sonra Hatay, Başkan hakkında ne düşünüyorsa o karara biz uymak zorundayız’ dedim. Zaten eğer vatandaş bir şey söylüyorsa, onunla inatlaşıyorsan onun bedelini sana sandıkta ödetir. Ben depremden 12 saat sonra Malatya'daydım, 3 gün sonra da Hatay'daydım. Orada, ‘Geç kaldılar. Gelmediler. Ayrımcılık oldu’ diyerek hükumete müthiş bir tepki vardı. O tepki hâlâ sürüyor. Hatay'da iki duygu birbiriyle yarışıyor: ‘Oyu iktidardan yana verelim, yoksa bunlar CHP'li belediye oldu diye bizi yine bırakırlar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinden Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hatay'a 2 buçuk milyarlık yardım ve yatırım yaptı. Hatay Büyükşehir Belediyesi CHP'de olmasaydı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi yardımına koşmasaydı biz perişandık. Biz buna karşı doğrusunu yapmalıyız. Ve bu yönetimi devam ettirmeliyiz.’ Bunda Hatay'ın ne düşündüğünü ben de gerçekten çok merak ediyorum."

CHP lideri Özel, "Hatay’da yaşanan yıkımda Hatay Belediyesi'nin de sorumluluğu var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bir şehirde yıkım yaşanıyorsa, o şehirde herkesin sorumluluğu vardır. ‘Dirençli kentler’ diye bizim radarımıza yeni giren bir kavram var. Bir kentin her türlü doğal afete karşı ve depreme karşı dirençli olarak inşa edilmesi lazım. Bunun büyük planlarının büyük otorite tarafından yapılması lazım. Ama daha küçük planlarının kenti yönetenler ve daha küçük belediyeler ve büyükşehir belediyesi tarafından yapılması lazım. Burada bir kusur biçilecekse ‘Yerel yönetimlerin hiç kusuru yoktur’ demek mümkün değil. 10 belediyeden 1’i bizim, ben o kusuru alırım. 9 kusurun da Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ait olduğunu dikkatlerinize sunarım."

"Siyaset yapmaya çalışıyorlar, bırakın siyaset yapsınlar"

Özel, "DEM Partisi (Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi) ile görüşmenizde herhangi bir şehirde aday göstermeye dair konuşma planlamanız var mı?" sorusu üzerine şöyle konuştu:

"DEM Parti'nin seçimi bizden önce olduğu için partiler arası ilişki gereğince doğru olan benim gitmem. Yarın (bugün) her iki Eş Genel Başkanı da ziyaret edeceğim ve kendilerini kurultaydan sonra üstlendikleri görevden sonra tebrik edeceğim. Taraflardan biri DEM Parti olursa bu ziyarete bambaşka anlamlar yüklüyorlar ama AKP giderse sorun yok ama CHP bayramlaşsın DEM Parti'yle, 'Vay efendim öyle mi oluyor?', 'Böyle mi oluyor?' Siyaset yapmaya çalışıyorlar, bırakın siyaset yapsınlar. Siyaset alanını kapatırsanız o toplum kendini başka yerde temsil edilmek mecburiyetinde hisseder."

Özel, İYİ Parti'nin ittifak önerisini reddetmesiyle ile ilgili şunları söyledi:

"Hiçbir partiyle seçim ittifakına kapalı değilim çünkü bu yerel seçim. Yerel seçimin yerel dinamikleri var ve ben partim için en iyi sonucu almak istiyorum. Ben üstüme düşenin yapmanın rahatlığı içindeyim. Seçimlerle CHP Genel Başkanı'nın değiştiği süreç sırasında İYİ Parti, ittifaklara kapalı olduğunu söylüyordu. Biz, Türkiye açısından en doğru olanın birbirimize kaybettirmek yerine, kazandırmak olduğunu düşünüyoruz çünkü biz kazanmazsak Tayyip Erdoğan kazanıyor. Bu yüzden CHP Genel Başkanı'na gidip bir ittifak ihtimali varsa bunu zorlamak düşüyor. İYİ Partililer, iyi insanlardır. Ben onun için üzerime düşeni yaptım, gittim. Her iki karara saygılı olarak gittim. Türkiye bizden fedakarlık, iş birliği, yeni adımlar bekliyor. Hala daha umudumu kaybetmiş değilim. İttifak geniş kapsamda olmayabilir ama yerele yetki verebiliriz."

İttifak tartışmaları

Özgür Özel, seçimlerdeki ittifak tartışmaları üzerine de şöyle konuştu:

"Partilerin bir sonraki seçime kadar sürecek bir sürekli diyalog halinde ve ülkenin bugünkü gündemi dışında, geleceğe dair bir iş birliği üzerinden uzun müzakereler yürütmesini sağlıklı bulmuyorum. Genel seçimlerde her parti kendi kulvarında, kendi anlayışına uygun olarak siyasetini yapmalı. İş birliği zaruretini görüyorsa konuşmalılar. Belediye Meclisi'nde çoğunluğu elde etmek için ittifak önemli. Ekrem İmamoğlu seçimi kazanıp Meclis'te çoğunluğu yakalayamayınca verdiği hizmet kısıtlanıyor. Gördüğüm anketler, Ekrem Beyin emeklerinin Cumhur İttifakı'na oy vermiş seçmen tarafından ciddi şekilde beğenildiğini gösteriyor."

Ögür Özel, yerel seçimlerde belediye başkan adaylarının belirlenme şekil ve CHP'nin yerel seçim stratejisi ile ilgil şöyle konuştu:

"Hiçbir belediye başkanı değişimci değil diye cezalandırılmayacak, değişimci diye ödüllendirilmeyecek. Objektif kriterlerle, memnuniyet anketleriyle ilerleyeceğiz. Yerel seçimlerde bir tane kriter var: CHP 1 fazla oyu, 1 fazla belediye meclis üyeliğini, 1 fazla belediyeyi nasıl kazanır? Onun için doğruları yapacağız. Kongre şartlarına ve sathına dönmek doğru değil. Doğru olan iyi hizmet. Başta kendi memleketim Manisa olmak üzere; Denizli, Balıkesir, Bursa gibi... Kıyı şeridine bir hat daha atmayı, Uşak'ı, Afyon'u katmayı istiyoruz. Mevcutları koruyup haritamızı genişletmek en büyük hayalimiz."