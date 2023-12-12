Özgür Özel: Muharrem İnce'nin randevu isteğinin geri çevrilmesi düşünülemez

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un karıştığı kazada hayatını kaybeden motokurye Göçer'in ailesini ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, yürekleri yakan bir durumla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Özgür Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zamanı gelince şu lafı çok kolay söylüyor ülkeyi yönetenler, 'Dicle'nin kenarında bir kurt bir kuzuyu kapsa hesabını bizden sorun demiş Ömer' diyor. 'Biz böyle kamu yöneticisiyiz.' diyorlar. Hazreti Ömer'in bu anlayışına sahip olduğunu söyleyenlere bir kurdun, bir şeytanın gelip Somali'den kuzumuzu kaptığını ve kaçtığını söylemek lazım. Siz bu sırada ne yaptınız? Niye bir kelime konuşmuyorsunuz? Adalet Bakanı'na soruluyor, 'Gündem Filistin.' diyor. Filistin'le ilgili hepimizin yüreği yanıyor. Her zeminde bunu gündemde tutmaya çalışıyoruz. Peki, Yunus Emre Göçer'le ilgili hiç yüreğiniz yanmıyor mu? Gündem niye sadece Filistin olsun? Gündem hem Filistin olsun, dünyada gündem Filistin olsun. Maltepe'de, İstanbul'da, Türkiye'de bir gündeminiz de Yunus Emre Göçer olsun. Onun gibi kurye kardeşlerimizin güvenliği olsun. Bu suçu işleyen, bu kazaya karışan herhangi bir vatandaş olsa gözaltına alınacak, sorgulanacak, tutuklanacak, tutuklanmazsa yurt dışı çıkış yasağı konacak, bunu herkes biliyor. Ama yabancı bir devlet adamının oğlu olduğu zaman bu nasıl bir ayrıcalık, bu nasıl bir kamu yönetimi, bu nasıl bir adalet? Ben annesinin sorduğu sorulara cevap verebilecek durumda değildim. Bu sorulara bu ülkeyi yönetenlerin cevap vermesi lazım."

Türkiye'nin uluslararası anlamda bu meselenin takipçisi olması gerektiğini vurgulayan Özel, "Uluslararası hukuka göre, suçu işleyen birisi ülkeyi terk etse de yapılacak çok şey vardır. Bunların ciddi olarak takip edilip edilmediğini göreceğiz." ifadesini kullandı.

Özel, şu ana kadar ilgili ülkenin büyükelçiliğinden aileye bir ziyaret ve taziyede bulunulmamış olmasını hem Türkiye'ye hem de aileye karşı bir nezaketsizlik olarak nitelendirdiklerini söyledi.

Bu tip meselelerin hassasiyetle üzerinde durulması gerektiğini ifade eden Özel, "Burada millet üstüne düşeni yaptı ama devletin yapmadığı anlaşılıyor. Devletin, devleti yönetenler yüzünden gösterdiği ihmalkarlık hepimizin canını sıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu görüntü Türkiye'ye yakışmamıştır"

Özgür Özel, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'in uğradığı saldırıya ilişkin, şunları kaydetti:

"Dün akşam hepimizi utandıran, hepimizi dünyaya rezil eden bir olayla karşılaştık. Şimdi bütün dünya televizyonlarında, Türkiye'de, hem de dünyaca ünlü bir hakemimize atılan yumruk, yetmiyor yere düşünce kendisine vurulan tekmeler konuşuluyor. Orada atılan her tekme Türkiye'nin uluslararası itibarına da atılmıştır. Orada atılan her tekme, vurulan o yumruk hepimize vurulmuş bir yumruktur. Bu meselenin toplumsal duyarlılıkla takip edilmesi ve bugün adli makamların gerekli tedbiri alması son derece önemlidir. Bundan sonra takip edeceğiz."

Özel, yumruğun atılabiliyor olması, yere düşen hakemin tekmelenebiliyor olmasında güvenlik zafiyetinin de dikkati çektiğini dile getirerek, "Biz o yumruk için, o atılan tekmeler için çok değerli hakemimizden, ailesinden bütün sorumlular adına, Türk milleti adına özür dileriz. Bu görüntü Türkiye'ye yakışmamıştır. Türkiye'yi bütün dünyaya rezil eden bu görüntülere sebep olanlar ve engel olamayanlar bunun hesabını vermelidir." diye konuştu.

"Randevu isteğinin geri çevrilmesi zaten düşünülemez"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yle, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görüşmesi anımsatılarak, "Siz de görüşecek misiniz?" diye sorulması üzerine Özel, İmamoğlu ile baş başa kalıp bu konuda bir şey konuşmadıklarını ifade etti.

Özel, İnce ile bir telefon mesajlaşmalarının olduğunu belirterek, "Muharrem Bey, 'Bir ziyarete gelmek isterim.' demişti. Ben 'Türkiye'ye dönünce görüşürüz.' demiştim. Onun üzerine henüz bir randevulaşma olmadı ama Sayın Muharrem İnce sonuçta, geçmişte birlikte siyaset yaptığımız, bu partide önemli görevler üstlenmiş, ülkede önemli görevler üstlenmiş birisidir. Randevu isteğinin geri çevrilmesi zaten düşünülemez." dedi.

Bu konuyla ilgili henüz bir konuşma yapmadıklarını kaydeden Özel, "Sayın İnce'nin de bir nezaket ziyareti yapmak istediğini ve bugün yine kendi açıklamasından, İstanbul'da Sayın Başkan'a destek olmanın önemli olduğunu söylüyor. Bu konu zaten İstanbul'u seven, Türkiye'yi seven herkesin takınması gereken bir tutumdur. Şimdilik başka söyleyeceğim bir şey yok ama randevu talebi netleştikten sonra, randevulaştıktan sonra sizi de bilgilendiririz." ifadelerini kullandı.

Özel, İnce'nin CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağına dair söylemlerle ilgili soruyu da "Öyle bir şey hiç konuşulmadı. Hiç öyle bir zemin olmadı. Sadece 'Sizi bir ziyaret etmek isterim.' diye bir mesajı var kendisinin." şeklinde yanıtladı.

Bir gazetecinin, İnce'nin ittifak talebi olması durumunda yapılacaklarla ilgili sorusunu ise Özel, yanıtsız bıraktı.