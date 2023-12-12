İmamoğlu açıkladı: Muharrem İnce İstanbul'a en güçlü seviyede destek olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ikinci kez yaptığı görüşmeyle ilgili açıklama yaptı.

İmamoğlu, İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Projeleri Tanıtım Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ikinci kez gerçekleştirdikleri görüşmenin detayları ve adaylığının söz konusu olup olmadığına ilişkin soru üzerine İmamoğlu, "Çok net İstanbul'u konuştuk. Kendisinin en güçlü seviyede İstanbul'a destek olacağını tarafıma iletti. Ben de çok mutlu olduğumu söyledim. Ve bugün de bu görüşmenin bu anlamdaki detaylarını ve Sayın İnce'nin bu değerli davranışını sayın genel başkanımızla paylaşacağım." ifadelerini kullandı.