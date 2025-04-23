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Özgür Özel'den "yasak" tepkisi: Şuurunu kaybetmiş bir iktidar ile karşı karşıyayız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Valiliği'nin partisinin gerçekleştireceği 23 Nisan yürüyüşüne izin vermemesine tepki göstererek, "Valilik eliyle yasak getirmeye çalışan gerçekten ülkeden kopmuş, şuurunu kaybetmiş bir iktidar ile karşı karşıyayız. Saat: 17.00'de Ankaralılarla birlikte, kurduğumuz Meclis'ten kurucumuz Atatürk'e yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Özgür Özel'den "yasak" tepkisi: Şuurunu kaybetmiş bir iktidar ile karşı karşıyayız
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki devlet erkanı, TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

Törende CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yer aldı. Özel, çocuklarla birlikte fotoğraf çektirdi. Çocuklar Özgür Özel'den fotoğraf ve imza istedi.

Valilik, yürüyüşe yasak getirdi

Ankara Valiliği, CHP'nin 1. Meclis'ten Anıtkabir'e yürüşüne izin vermemişti.

Basın mensuplarına yaptığı açıklamada Özel, "TBMM'yi kurmuş partinin Genel Başkanı 1. Meclis'ten Anıtkabir'e yürüyecek, ona bile valilik eliyle yasak getirmeye çalışan gerçekten, ülkeden kopmuş, şuurunu kaybetmiş bir iktidar ile karşı karşıyayız" dedi.

"Yürüyeceğiz"

Özel, "Saat: 17.00'de Ankaralılarla birlikte, kurduğumuz Meclis'ten kurucumuz Atatürk'e yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Valilik açıklamasında ne yazıyordu?

Valilik yaptığı açıklamada, şunları kaydetmişti:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle 1. TBMM binasının ve çevresinin tarihi ve kültürel misyonu sebebiyle başta öğrenciler olmak üzere halkımız tarafından yoğun bir katılımla ziyaret edileceği öngörülmekte, alanın kapatılması durumunda halkımızın ziyaretinin engelleneceği, ayrıca talep edilen mevkiinin yoğun trafik yüküne sahip olması dolayısıyla burada yapılacak herhangi bir toplantı nedeniyle aksayan trafik akışı şehrin tüm trafiğini olumsuz yönde etkileyeceği ve vatandaşlarımızın mağdur olmasına neden olacağı, bununla birlikte toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmak istenilen alanın 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında belirlenen ve ilan edilen alanlardan olmadığı için miting niteliğindeki faaliyet talebi uygun görülmemiş olup Valiliğimizce usulüne uygun bir şekilde belirlenerek ilan edilen alanlardan birisi için talep edilmesi halinde Valiliğimizce her türlü yardım ve kolaylık sağlanacağı İl Başkanlığına tebliğ edilmiştir."

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