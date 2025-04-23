23 Nisan’da TÜİK verilerinde çocuklar: 10 çocuktan 4’ü yoksulluk riski altında

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

23 Nisan Türkiye Cumhuriyeti ve dünya çocuklarına Mustafa Kemal Atatürk’ün armağan ettiği en özel bayramlardan olurken, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 105. Yılında daha da coşkuyla kutlanıyor.

Geleceğin teminatı “çocuklara” armağan edilen böyle bir günde, maddi yoksunluk ve yoksulluğun en çok etkilediği kesim olan çocuklar için TÜİK verileri ne diyor?

Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski

TÜİK verilerinde, “yaş gruplarına göre yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olanların oranı” 0-17 yaş grubunda en yüksek seviyede görünüyor.

0-17 yaşta “yaş gruplarına göre yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olanların oranı” 2021’den bu yana gerileme gösterse de 2024 yılında halen 10 çocuktan 4’ü risk altında bulunuyor.

Çocukların sahip olamadıkları

TÜİK Çocuk Sağlığı ve Yoksunluğu verilerine göre 2024 yılında çocukların yüzde 64’ü boş zaman aktivitelerine katılmazken, yaklaşık yarısı evden uzakta 1 hafta tatil yapamıyor.

10 çocuktan 3’ü gelişim ihtiyaçları doğrultusunda günde en az bir kez et, tavuk veya balık içeren yemek yiyemezken, bunun neredeyse 4 çocuktan biri bunu maddi yoksunluk nedeniyle karşılayamıyor.

Çocukların beslenme ve tatil ihtiyaçlarının ardından da özellikle maddi nedenlerle aktivitelerden uzak kaldığı görülürken, 10 çocuktan 2’si “Paralı okul gezilerine ve okul etkinliklerine katılabilme”, “Boş zaman aktivitelerine katılabilme”, “Ev dışı aktivitelerde kullanılabilecek araç (bisiklet tekerlekli paten vb.)” ve “Evde oynanabilecek oyuncaklar” sahibi olmama durumu bulunuyor.

Profesyonel bakım hizmeti

Zorunlu eğitim faaliyeti dışında uzmanlaşmış bir kişi veya kurumdan alınan bakım hizmetine veya bu bakım hizmetinden faydalanıp daha fazlasını almaya ihtiyaç duyan 0-12 yaş arasındaki çocukların oranı yüzde 1,5 olarak tahmin edilirken, bu bakım hizmetine ihtiyaç duyan çocukların yüzde 74,7'si maddi yetersizlik nedeniyle bakım hizmetine ulaşamadı.