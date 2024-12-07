Enflasyon çocukların da hayallerini çaldı: Oyuncak fiyatları son 5 yılda 10 kat arttı

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Son 5 yılda alım gücü düşen vatandaş, harcamalarından kısmanın peşine düşüyor. Yoksullaşan vatandaş, çocuğunun gıdasından kesemezken, gelişimde en önemli ürünlerden olan oyuncakların fiyatlarındaki değişim dillerden düşmüyor.

TÜİK enflasyon verilerine göre, ana harcama kalemlerine bakıldığında, 5 yılda oyuncak fiyatlarındaki artış yüzde 307 oranında, 10 yılda da yüzde 527 oranında artmış görünüyor. Son bir yılda ise artış oranı yüzde 39 görünüyor. Kısaca TÜİK'e göre, 10 yıl önce 100 TL’ye aldığınız oyuncak bugün 627 TL, 5 yıl önce 100 TL’ye aldığınız oyuncak ise bugün 407 TL, geçen yıl 100 TL’ye aldığınız oyuncak da bugün 139 TL oluyor.

Online alışverişin tavan yaptığı pandemi döneminde e-ticaret uygulamaları sıklıkla kullanılırken, arşivde birkaç yıl geriye gidince fiyatlar adeta zamanda yolculuk yaşatıyor.

5 yıl önceki oyuncak fiyatları nostalji yaratıyor

Ekonomim.com’un derlediği verilere göre, 2020 yılından bu yana oyuncak fiyatlarındaki artış endeks verilerinden daha yüksek görünüyor.

2020 Nisan’da alınan minik hayvan setlerinin fiyatı o dönem 31,92 TL olurken, Aralık 2024’te yüzde 1.090 oranında artışla 379,99 TL’ye çıkmış görünüyor. O dönem 2.324 TL olan asgari ücretle bu oyuncaktan 73 adet alınabilirken, günümüzde 45 adet alınabildiği de dikkat çekiyor.

Asgari ücretin oyuncak alım gücü düşmüş

Çocukların küçük yaşta yaratıcılığını geliştiren yapı blokları oyuncakları, 2019 Kasım’da yaklaşık tam 5 yıl önce 39,07 TL fiyatıyla dikkat çekerken, Aralık 2024’te yüzde 1.633 oranında artışla 676,90 TL’ye çıkıyor. Yine asgari ücretle bu oyuncaktan o dönem 52 adet alınabilirken, günümüzde 25 adet alınabiliyor.

Yüzde binden fazla artış

Sportif çocuklar için evde basket oynamasına yönelik ayaklı bir oyuncak potanın fiyatı 2020’de 42 TL olurken, 2024’te 479,99 TL ile yüzde 1.043 oranında artış gösteriyor.

Bir basamak eklemek gibi

Denizde, kumda oynamak amacıyla erkek çocuklarının en sevdiği oyuncaklardan olan kamyonun fiyatı ise 2020’de 29,44 TL olurken, 2024’te 265 TL ile yüzde 800 oranında artış gösteriyor.

Kız çocukları da enflasyondan nasibini alıyor

Bebeklerin fiyatları da şaşırtıyor. 2020 yılında alınan bir bebeğin fiyatı 209 TL olurken, günümüzde indirimli fiyatının 3.476,50 TL olup artışın yüzde 1.563 oranında olması da cep yakan cinsten oluyor.

İkinci el arabaların fiyat artışlarıyla yarışır

Yaklaşık 10 yıl önce ikinci el bir araba fiyatı olan bir oyuncak: Akülü araba. 2020 yılında 1.349 TL olan oyuncak arabanın fiyatı günümüzde yüzde 652 oranında artışla 10.139 TL oluyor.

Bisiklet fiyatı bir yılda yaklaşık 2,5 kat artmış

Çocukların temel oyuncaklarından olan bisiklet fiyatı ise bir yıl içinde yüzde 158 oranında artmış görünüyor. 2023 Nisan ayında alınan bir bisikletin fiyatı 1.699 TL olurken, 2024 Kasım’da ayın ürün 4.390 TL’ye satılıyor.

Yoksulluk çocukları daha çok etkiliyor gibi görünüyor.