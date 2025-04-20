Çocuk işçiliğinde karanlık tablo: 12 yılda 742 çocuk işçi hayatını kaybetti
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), Türkiye’de çocuk işçiliğinin vahim tablosunu ortaya koyan yeni bir rapor yayımladı. Rapora göre, son 12 yılda en az 742 çocuk iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), 2025 yılının “Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı” ilan edilmesi çağrısında bulundu. Özellikle Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) kapsamında yaşanan çocuk ölümlerine dikkat çeken raporda, sanayide çırak ve kalfa olarak çalışan çocuk sayısının MESEM aracılığıyla devlet eliyle artırıldığına vurgu yapıldı. Bu uygulamanın ciddi sonuçlar doğurduğu ifade edildi.
Ölüm oranı bu yıl yüzde 25’e yükseldi
2024 yılı, bugüne kadar kaydedilen en yüksek çocuk işçi ölüm sayısıyla öne çıkarken, MESEM kapsamında çalışan çocukların ölüm oranı bu yıl yüzde 25’e yükseldi. Son bir buçuk yılda MESEM çerçevesinde çalışırken yaşamını yitiren çocuk işçi sayısı ise 12 olarak kaydedildi.
İSİG verilerine göre yıllara dağılım şöyle:
2013: En az 59 çocuk işçi
2014: En az 54 çocuk işçi
2015: En az 63 çocuk işçi
2016: En az 56 çocuk işçi
2017: En az 60 çocuk işçi
2018: En az 67 çocuk işçi
2019: En az 67 çocuk işçi
2020: En az 67 çocuk işçi
2021: En az 62 çocuk işçi
2022: En az 62 çocuk işçi
2023: En az 54 çocuk işçi
2024: En az 71 çocuk işçi
Bu verilere göre 2013-2024 yılları arasında en az 742 çocuk çalışırken yaşamını yitirdi.