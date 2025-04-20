Çocuk işçiliğinde karanlık tablo: 12 yılda 742 çocuk işçi hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), 2025 yılının “Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı” ilan edilmesi çağrısında bulundu. Özellikle Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) kapsamında yaşanan çocuk ölümlerine dikkat çeken raporda, sanayide çırak ve kalfa olarak çalışan çocuk sayısının MESEM aracılığıyla devlet eliyle artırıldığına vurgu yapıldı. Bu uygulamanın ciddi sonuçlar doğurduğu ifade edildi.

Ölüm oranı bu yıl yüzde 25’e yükseldi

2024 yılı, bugüne kadar kaydedilen en yüksek çocuk işçi ölüm sayısıyla öne çıkarken, MESEM kapsamında çalışan çocukların ölüm oranı bu yıl yüzde 25’e yükseldi. Son bir buçuk yılda MESEM çerçevesinde çalışırken yaşamını yitiren çocuk işçi sayısı ise 12 olarak kaydedildi.

İSİG verilerine göre yıllara dağılım şöyle:

2013: En az 59 çocuk işçi

2014: En az 54 çocuk işçi

2015: En az 63 çocuk işçi

2016: En az 56 çocuk işçi

2017: En az 60 çocuk işçi

2018: En az 67 çocuk işçi

2019: En az 67 çocuk işçi

2020: En az 67 çocuk işçi

2021: En az 62 çocuk işçi

2022: En az 62 çocuk işçi

2023: En az 54 çocuk işçi

2024: En az 71 çocuk işçi

Bu verilere göre 2013-2024 yılları arasında en az 742 çocuk çalışırken yaşamını yitirdi.