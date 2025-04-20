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Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'nde! İlk cebin sahibi Max Verstappen oldu

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun beşinci yarışı Suudi Arabistan Grand Prix'sine Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Haber Merkezi
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Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'nde! İlk cebin sahibi Max Verstappen oldu
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Cidde Cadde Pisti'nde yapılacak yarış, 50 tur üzerinden düzenlenecek. 6.174 kilometre uzunluğundaki pisteki sıralama turlarında son şampiyon pilot 1 dakika 27.294 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

Pole pozisyonu Max Verstappen'in oldu

McLaren'ın Britanyalı pilotu Lando Norris 3. sıralama denemesinde geçirdiği bir kaza ile yarış dışı kalırken, takım arkadaşı Oscar Piastri, 1 dakika 27.304 saniyelik süre ile ikinci, Mercedes pilotu George Russell ise 1 dakika 27.407 saniyelik derecesiyle 3. sırayı aldı.

Formula 1 Suudi Arabistan saat kaçta başlayacak?

Suudi Arabistan Grand Prix'si yarın TSİ 20.00'de başlayacak.

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