Kocaelispor 16 yıl sonra Süper Lig'te: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik geldi

Ligin 35. hafta maçında Geosis Boluspor ile Solwie Energy Fatih Karagümrük, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda karşılaştı. Ligde zirveyi ilgilendiren karşılaşmayı Boluspor, 66. dakikada Jefferson'un golüyle kazandı.

En son 2008-2009 sezonunda mücadele etmişti

Bu sonuçla Kocaelispor, ligin bitimine 4 maç kala Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Körfez temsilcisi, son olarak 2008-2009 sezonunda Süper Lig'de mücadele etmişti.

Kocaelispor, yarın saat 16.00'da deplasmanda Esenler Erokspor'la karşılaşacak.

Kocaelispor 16 yıl sonra dördüncü kez Süper Lig'de

Kocaelispor, toplamda 20 sezon yer aldığı Süper Lig'e 16 yıl sonra dördüncü kez döndü.

Sezona teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde başlayan Kocaelispor, tecrübeli teknik adamla 16. haftanın sonunda yollarını ayırdı. Kocaelispor, 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadığı 16 haftalık periyodu 32 puanla 2. sırada tamamladı.

Yeşil-siyahlı ekip, Sağlam'ın ardından bir maçlığına takımın başına geçen Aydın Günaydın ile 17. haftada deplasmanda karşılaştığı Boluspor'u 3-1 mağlup ederek 35 puanla zirveye yerleşti.

Takımı 18. haftadan itibaren tecrübeli teknik adam İsmet Taşdemir'e emanet eden Kocaelispor, aldığı başarılı sonuçlarla 17. haftada yerleştiği liderlik koltuğunu bir daha hiç bırakmadı. Yeşil-siyahlılar bu dönemde Taşdemir yönetiminde çıktığı 17 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik elde ederken, 1 defa da mağlup oldu.

Deplasmandaki 1-0'lık Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından 14 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Kocaelispor, 35. haftada en yakın rakibi Solwie Energy Fatih Karagümrük'e 9 puanlık fark atarak ligin bitimine 4 maç kalan Süper Lig'e yükseldi.

Taşdemir, kariyerindeki ikinci Süper Lig sevincini yaşadı

Ligin 18. haftasından itibaren yeşil-siyahlıların başında maçlara çıkmaya başlayan İsmet Taşdemir, Kocaelispor ile kariyerindeki ikinci Süper Lig sevincini yaşadı. Tecrübeli teknik adam, 2023-2024 sezonunda play-off'a kalan Bodrum FK'yı tarihinde ilk kez Süper Lig'e taşımıştı.

Kocaelispor, ilk olarak 1979-1980'de teknik direktör Fethi Demircan, daha sonra 1991-1992'de Güvenç Kurtar ve 2007-2008'de Engin İpekoğlu ile şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmişti.

Kocaeli temsilcisi dördüncü kez yükseldiği Süper Lig'de 21'inci sezonunu geçirecek.

Yeşil-siyahlıların 1992-1993 sezonundaki performansı hafızalara kazındı

Kocaeli'yi uzun yıllar Süper Lig'de temsil eden yeşil-siyahlı ekibin özellikle 1992-1993 sezonundaki performansı Türk futbolseverlerin hafızalarında unutulmaz bir yer edindi. Hücum hattında Saffet Sancaklı ve Ergün Kula, orta sahada Bülent Uygun ile Tuncay Akgün, savunmada Mirkovic, Kuzmanovski ikilisi, kalede ise Fahrudin Ömeroviç'in yıldızlaştığı sezonda son haftalara kadar şampiyonluk yarışının içinde kalan yeşil-siyahlılar ligi 59 puanla 4. sırada tamamladı.

Körfez temsilcisi, ligdeki bu başarısı sayesinde 1993-1994 sezonunda tarihinde ilk kez şimdiki adı UEFA Avrupa Ligi olan UEFA Kupası’nda mücadele etti. İlk turda Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile eşleşen yeşil-siyahlılar, İzmit'te oynanan karşılaşmada 0-0 berabere kalıp, Portekiz'de oynanan karşılaşmada ise sahadan 2-0 mağlup ayrılınca Avrupa macerasına ilk turda veda etti.

UEFA Kupası'na ikinci defa katıldığı 2002-2003 sezonunda 1. turda Macaristan'ın Ferençvaroş takımıyla eşleşen Kocaelispor, deplasmandaki ilk maçı 4-0, kendi sahasındaki rövanş karşılamasını da 1-0'lık skorlarla kaybederek elendi.

2008-2009'de Süper Lig'e veda ettikten sonra amatöre kadar gerileyen Kocaelispor, 2015-2016’da Bölgesel Amatör Lig (BAL) 12. Grup'ta sezonun bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Kocaeli ekibi, Eskişehir'de oynanan play-off maçında İstanbul temsilcisi Sultangazispor'u 2-0 yenerek, 2013-2014 sezonunda veda ettiği Spor Toto 3. Lig'de yeniden mücadele etme hakkı kazandı.

Yeniden yükseldikten sonra bu ligde 4 sezon mücadele eden Kocaelispor, 2019-2020'de bitime 5 hafta kala açık ara farkla lider olduğu grupta TFF tarafından şampiyon olarak tescil edildi ve 2. Lig'e yükseldi.

En son 2007-2008'de 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig vizesi alan yeşil-siyahlı ekip, 2008-2009'da veda ettiği Süper Lig'e 16 sezon aranın ardından tekrar döndü.

16 yılın ardından yeniden Süper Lig’e yükselen Kocaelispor’u ve taraftarıyla birlikte tüm @Kocaelispor camiasını yürekten tebrik ediyorum.



Kocaelili tüm vatandaşlarıma selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. pic.twitter.com/6x5NN252Z9 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 19, 2025

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaelispor'u tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "16 yılın ardından yeniden Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'u ve taraftarıyla birlikte tüm Kocaelispor camiasını yürekten tebrik ediyorum. Kocaelili tüm vatandaşlarıma selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak'tan Kocaelispor'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Trendyol 1. Lig'de bitime 4 maç kala Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Kocaelispor'u kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarları tebrik ediyorum. 16 yıl sonra Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanan Kocaselispor'a başarılar diliyorum."