Görgel: “Bu Proje, Gençlerimiz İçin Atılmış Önemli Bir Adım”

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak Kahramanmaraş Gençlik ve Spor Merkezi’nin ihalesi yapıldı. Başkan Görgel, “Vaatlerimizden birini daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kahramanmaraş Gençlik ve Spor Merkezi’mizin ihalesini yaptık. Sosyal, kültürel ve sportif anlamda şehrimize değer katacak yatırımımızın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in seçim vaatleri arasında yer alan Gençlik ve Spor Merkezi için önemli bir adım atıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan projenin ihalesi yapıldı. Büyükşehir Belediyesi İhale Servisi’nde gerçekleştirilen ihale, belediyenin sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlandı. Yaklaşık 370 Milyon TL maliyetle hayata geçirilecek projeye 8 firma teklif verdi. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından merkezin yapımına kısa süre içinde başlanacak.

Modern Yaşam Alanı, Geleneksel Mimariyle Buluşuyor

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor Merkezi, toplamda 9 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak şekilde tasarlandı. Proje, sadece gençlerin değil, farklı yaş gruplarından bireylerin günün her saatinde aktif olarak kullanabileceği bir yapıya kavuşacak. Merkez; spor, kültür, sanat, eğitim ve sosyal yaşam alanlarını tek bir çatı altında birleştiriyor. Mimari açıdan ise proje, Kahramanmaraş’ın geleneksel avlu ve sokak biçimlerinden esinlenilerek hazırlandı. Yerel mimari öğelerin modern yapı teknikleriyle harmanlandığı merkezde, kullanılan geleneksel malzemeler sayesinde hem kültürel hem de çevresel sürdürülebilirlik hedefleniyor. Yapı, sadece bir spor ve etkinlik alanı değil, aynı zamanda kentin kimliğini yansıtan özgün bir yaşam alanı olacak.

Sosyal ve Kültürel Donatılarla Zenginleşen Bir Merkez

Yeni Gençlik ve Spor Merkezi, birçok farklı ihtiyaca cevap verecek şekilde donatılıyor. Merkez içerisinde Hentbol, fitness ve dans gibi etkinlikler için çok amaçlı spor alanları, sinema ve tiyatro gösterileri için teknolojik altyapıya sahip salonlar, yaratıcı eğitim atölyeleri ve kafeterya yer alacak. Sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda planlanan merkez, park ve yeşil alanlarla da entegre biçimde inşa edilecek. Bu sayede hem çevreyle uyumlu bir yapı ortaya konacak hem de kullanıcılar için doğayla iç içe bir deneyim sunulacak.

Görgel: “Bu Proje, Gençlerimiz İçin Atılmış Önemli Bir Adım”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Seçim döneminde gençlerimize bir söz verdik. Gençlerimizin sosyal, kültürel ve sportif anlamda daha güçlü bireyler olarak yetişmesini sağlayacak modern bir merkez kuracağımızı ifade ettik. Şimdi bu sözü yerine getirmenin heyecanını yaşıyoruz. İhalemizi yaptık. Gençlik ve Spor Merkezimiz, sadece bir bina değil; Kahramanmaraş’ın geleceği için atılmış çok önemli bir adım. Şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kaydetti.