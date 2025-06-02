Akarca; “Bu Zaferin Baş Mimarlarından Biri Fırat Görgel’dir”

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

TFF 2. Lig’e yükselerek şehre büyük bir gurur yaşatan Kahramanmaraş İstiklalspor’da yönetim basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kulüp Başkanı Akarca, “Bu yolda en büyük destekçilerimizden biri de Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel olmuştur. Onun vizyonu, sporun dönüştürücü gücüne olan inancı ve her zaman yanımızda olması bizi motive etti. İlk günden bu yana bir an olsun desteğini esirgemedi. Kendisini sadece bir belediye başkanı olarak değil, bu kulübün bir neferi olarak görüyoruz. Sağ olsun, iyi ki var” dedi.

TFF 3. Lig’de sergilediği üstün performansla 2. Lig’e yükselen ve şehre büyük bir gurur yaşatan Kahramanmaraş İstiklalspor, başarısını Şairler Tepesi’nde düzenlenen özel bir buluşmayla taçlandırdı. Kulüp Başkanı Ahmet Gaffar Akarca, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın mensupları ile bir araya gelirken, kulübün başarı hikâyesini ve gelecek hedeflerini kamuoyuyla paylaştı. Programda; yeni sezon planlamaları, sporcu altyapısı, basketbol yapılanması, “İstiklal Günleri” ve yeni stadyum projesi gibi birçok önemli başlık gündeme geldi.

“Şehrimizin Başarısı”

Programda konuşan Başkan Ahmet Gaffar Akarca, kulübün geçirdiği zorlu süreci ve bu sürecin sonunda elde edilen başarıyı duygusal ifadelerle anlattı. Akarca, “Kahramanmaraş İstiklalspor olarak çok zorlu bir yoldan geçtik. Gerek tesis, gerekse maddi-manevi imkânlar bakımından ciddi sıkıntılar yaşadık. Ancak yılmadık, vazgeçmedik. Çünkü bu şehir, inandığı zaman neler yapabileceğini her zaman göstermiştir. Biz de şehir olarak kenetlendik, inandık ve bu başarıyı hep birlikte yazdık. Bu sadece bir sportif yükseliş değil; Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kalkışının, umutla geleceğe bakışının da sembolüdür. Futbolda elde ettiğimiz başarı, basketbol yapılanmamızla birlikte daha da anlam kazandı. Çok daha büyük hedeflere yürümek istiyoruz. Bu başarıyı kalıcı hale getirmek ve Kahramanmaraş’ı sporun her alanında marka haline getirmek en büyük arzumuz” dedi.

“Fırat Başkanımızı Kulübümüzün Bir Neferi Olarak Görüyoruz”

Konuşmasında, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e özel bir parantez açan Başkan Akarca, desteklerin sadece sözle değil, projelerle ve somut adımlarla geldiğini belirtti. Başkan Akarca, “Bu yolda en büyük destekçilerimizden biri de Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel olmuştur. Onun vizyonu, sporun dönüştürücü gücüne olan inancı ve her zaman yanımızda olması bizi motive etti. İlk günden bu yana bir an olsun desteğini esirgemedi. Tesislerimizin iyileştirilmesinden genç sporcularımıza sunulan imkânlara kadar birçok alanda katkı sundu. Kendisini sadece bir belediye başkanı olarak değil, bu kulübün bir neferi olarak görüyoruz. Sağ olsun, iyi ki var” diye konuştu.

Yeni Sezon ve Yeni Stadyum Vizyonu

İstiklalspor’un sadece 2. Lig’de kalmakla yetinmeyeceğini, daha büyük hayallere sahip olduklarını belirten Akarca, 4 bin 500 kişilik yeni futbol sahasının yeni sezona yetişeceğini belirtti. Akarca, “Yeni sezonda hem sportif hem de altyapı anlamında çok daha güçlü bir yapı kurmak istiyoruz. 4 bin 500 kişi kapasiteli, futbolun coşkusunu doyasıya yaşatacak futbol sahamızın inşası sürüyor. İnşallah yeni sezona yetişecek. Aynı zamanda altyapımızı daha da güçlendirecek, genç yetenekleri takımımıza kazandıracağız. Çünkü biz sadece bugün değil, yarın için de çalışıyoruz” cümlelerini kaydetti.

“Şehrimizin Desteğiyle Daha Nice Başarılara”

Başkan Akarca, konuşmasının sonunda şehir halkına, protokole, iş dünyasına ve taraftarlara da teşekkür etti. Akarca, “Taraftarlarımız her zaman arkamızda oldu, deplasmanlarda bile yalnız bırakmadı. İş insanlarımıza, sponsorlarımıza, yerel yönetimlerimize ve tüm şehir protokolümüze yürekten teşekkür ediyorum. Bu takım bu şehrin ortak değeridir. İnşallah 2. Lig’de de şehrimizi en iyi şekilde temsil edip, daha da yukarılara çıkacağız” dedi.