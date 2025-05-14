TFF, yabancı oyuncu kuralının revize edildiğini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 sezonu Trendyol Süper Lig futbolcu uygunluğunun revize edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar uyarınca 2025-2026 Sezonu Trendyol Süper Lig Futbolcu Uygunluğu revize edilmiştir.

2025-2026 sezonunda sözleşme yapmış ve A Takım Listesine yazılmış 2003 yılı içerisinde doğmuş yabancı uyruklu futbolcular ile 1 sezondan fazla süreli sözleşme imzalanması halinde bu futbolcular 2 sezon boyunca bu kurala tabi olarak A Takım Listesine yazılabilirler.

* Kulüpler, A Takım Listesine en fazla 14 yabancı futbolcu yazabilecek.

* Bu 14 yabancının 12’si için yaş sınırı olmayacak.

* En az 2’si ise 1 Ocak 2003 veya daha sonra doğmuş olmalı.

* 2026–27 sezonunda bu şart değişecek: en az 4 yabancı, 1 Ocak 2004 veya sonrası doğumlu olacak.