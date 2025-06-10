Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2026 MotoGP'de yarışacak
Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden Toprak Razgatlıoğlu, tarihi bir anlaşmaya imza attı. Milli motosikletçi gelecek sezon MotoGP'de yarışacak.
Dünya Superbike Şampiyonası'nda unutulmaz başarılar elde eden 28 yaşındaki Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, gelecek sezon MotoGP'de mücadele edecek.
MotoGP ekibi Pramac Yamaha, Razgatlıoğlu'nun 2026 itibarıyla takıma katılacağını açıkladı.
Toprak Razgatlıoğlu MotoGP'de yarışan ilk Türk sporcu da olacak.
Superbıke'ta tarih yazdı
Razgatlıoğlu'nun Superbike kariyeri başarılarla dolu. 2018'de Kawasaki takımıyla başladığı serüvende ilk yılında iki kez podyuma çıktı.
2021'de Yamaha ile dünya şampiyonluğuna ulaşan Razgatlıoğlu , 2024'te BMW'ye geçerek Alman markaya 101 yıllık tarihindeki ilk solo motosiklet dünya şampiyonluğunu kazandırdı. Üst üste 13 yarış kazanarak rekor kırdı.
Razgatlıoğlu şu ana dek çıktığı 237 Superbike yarışında 63 galibiyet, 153 podyum, 20 pole pozisyonu ve 53 en hızlı tur elde etti.