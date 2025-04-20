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Özel tıp merkezleri hakkında yeni karar: Planlı sezaryene izin verilmeyecek

Sağlık Bakanlığı, normal doğumu teşvik etmek amacıyla özel sağlık kuruluşlarına yönelik düzenlemeye gitti. Resmî Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle tıbbi zorunluluk bulunmayan planlı sezaryen doğumlara artık izin verilmeyecek. Karar, özel tıp merkezlerinde uygulanacak.

Haber Merkezi
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Özel tıp merkezleri hakkında yeni karar: Planlı sezaryene izin verilmeyecek
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“Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” programı kapsamında hazırlanan düzenleme doğrultusunda, tıp merkezlerinde doğum yapılabilmesi için doğum ünitesi kurulması zorunlu hale getirildi.

Ancak ameliyathanesi bulunmayan merkezlerde bu üniteye izin verilmeyecek.

Yeni yönetmelikte öne çıkan düzenlemeler şöyle:

Planlı sezaryene izin yok: Tıbbi gerekçe olmadan sezaryen doğum yapılamayacak.

Doğum ünitesi şartları: Doğum salonu en az 16 metrekare olacak, ameliyathaneye kolay ulaşılabilir biçimde ve genel sirkülasyondan uzak bir konumda yer alacak.

Elektronik kayıt zorunluluğu: Kayıtlar dijital ortamda tutulacak ve bildirim sistemiyle entegre olacak.

Denetimler artırılacak: Tıbbi uygulamalar bilimsel standartlara uygunluk açısından daha sık denetlenecek.

Cerrahi birim kurulabilecek: 10 ve üzeri uzman hekimin görev yaptığı merkezlerde, cerrahi müdahale birimi kurulabilecek.

Yeni birleşmeler: Birden fazla poliklinik birleştirilerek tıp merkezine dönüştürülebilecek.

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