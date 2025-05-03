İYİ Partili Mehmet Aslan’dan tepki çeken Sırrı Süreyya Önder paylaşımı
DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in hayatını kaybetmesinin ardından İYİ Partili Mehmet Aslan’dan tepki çeken bir paylaşım geldi. Aslan, paylaşımında “Allah taksiratını affetsin, tam Türkçülük gününde Allah aldı canını” yazdı. Tepkilerin ardından Aslan paylaşımı sildi.
DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in ölümünün ardından siyasilerden taziye mesajları gelirken İYİ Partili Mehmet Aslan’dan tepki çeken bir paylaşım yaptı.
Tepkilerin ardından Aslan paylaşımı sildi
İyi Parti Kültür Sanat ve Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan, paylaşımında “Allah taksiratını affetsin, tam Türkçülük gününde Allah aldı canını” yazdı. Tepkilerin ardından Aslan paylaşımı sildi.