Paranın Yönü bu haftadan itibaren sizlerle

Zeynep Aktaş’ın Genel Yayın Yönetmenliğini yapacağı PARANIN YÖNÜ dergisi a4 boyutu ve 64 sayfa kuşe içeriği ile bu cumartesinden itibaren sizlere ulaşmaya başlayacak.

PARANIN YÖNÜ, borsa, yatırım fonları, döviz, tahvil, emtia, girişim sermayesi fonları ve tüm piyasa araçlarını her yönüyle analiz edip net yorumlarla yatırımcıyı aydınlatacak, yol gösterecek.

Akıllı yatırımcıları ilgilendiren her şey derginin sayfalarında kendine yer bulacak, digital kanallarla erişim ve etkinliğini genişleterek sürdürecek.

Her cumartesi gününden itibaren bir hafta boyunca bayinizde olacak PARANIN YÖNÜ dergisinin digital kopyalarına da Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi uygulamalarından erişilebilecek. Deneyimli yazar kadrosu ve yılların birikimi ile dergi finans dünyasında bir boşluğu dolduracak…