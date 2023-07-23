Pazarkule Sınır Kapısı'nın açılışı gerçekleştirildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, modernizasyonu tamamlanan Pazarkule Sınır Kapısı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak Türkiye'nin 2023 yılı hedefleri ve "Türkiye Yüzyılı" vizyonu çerçevesinde, ticaret politikalarını belirlediklerini, küresel gelişmeleri takip ettiklerini, iç ticareti düzenlemek ve ihracatı artırmak için çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin doğu-batı ticaret ekseninde kıtaları birbirine bağlayan kara, hava, deniz ve demir yolu ticaret koridorları üzerinde yer aldığını anımsatan Bolat, Türkiye'nin bu avantajlı konumundan hak ettiği faydayı sağlaması, liman ve taşıma altyapılarının kapasitesinin artırılmasına, gümrük işlem ve geçişlerinin kolaylaştırılmasına bağlı olduğuna dikkati çekti.

Son 20 yılı aşkın süre boyunca Türkiye'nin eksik kalan kara yolu, demir yolu, hava limanı ve liman altyapısını büyük bir gayretle tamamlamaya çalıştıklarını ve aynı gayretle Türkiye Yüzyılı'nda da çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Bolat, "2021 yılında 225 milyar dolar olan ihracatımız, 2022 yılında 254 milyar dolara ulaşmış olup 2023 yılında bu rakamın daha da yüksek seviyelere ulaşması için çalışıyoruz." dedi.

Sınır kapılarının altyapısı hayati öneme sahip"

Geçen yıl Türkiye'nin ihracatının yüzde 59'unun deniz, yüzde 31'inin kara ve yüzde 8'inin hava yoluyla yapıldığına işaret eden Bolat, şunları kaydetti:

"Aynı yıl Avrupa’ya yapılan ihracatımızın da yüzde 37,5’i kara yoluyla gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla kara yoluyla yapılan ihracatta gümrük kapılarımız ve bu kapılarımızın altyapısı hayati bir öneme sahiptir. İhraç mallarımızı yakın ve uzak pazarlara zamanında ve düşük maliyetle ulaştırmak için lojistik hizmetlere yönelik sağlıklı bir altyapı oluşturulması da son derece önemlidir.

Son yıllarda 'yükte hafif pahada ağır’' bir kısım ürünlerin hava yoluyla taşınması öne çıkmakla birlikte, karayolunda maliyet avantajı nedeniyle hızlı kargo taşımacılığında da bir artış eğilimi gözlemlenmektedir. Özellikle Avrupa’ya açılan gümrük kapılarımızda bu durum her geçen gün yoğunluğun daha da artmasına neden olmaktadır."

"Sınır kapılarında YİD Modeli devam ediyor"

Bolat, Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala sınır kapılarında 2021 yılında giriş-çıkış yapan toplam ticari araç sayısının 1 milyon 485 bin iken geçen yıl bu sayının 1 milyon 638 bine ulaştığını belirtti.

Yüksek hacimli trafiğin hızlı ve güvenli şekilde yönetilebilmesi ve gümrük kapılarında oluşan yığılmaların önüne geçilmesinin sağlanabilmesi, gümrük kapılarında yeni bir anlayışın hayata geçirilmesini gerekli kıldığını dile getiren Bolat, bu doğrultuda gümrük hizmetlerinin daha hızlı ve güvenli gerçekleştirilebilmesi amacıyla, değişen ticari koşulları da dikkate alarak, bütçe imkanları yanında Yap-İşlet-Devret Modeli'yle de (YİD) , gümrük kapılarının yenilenmesine yönelik yatırımlara devam ettiğinin altını çizdi.

Bakan Bolat, şöyle konuştu:

"Avrupa’ya açılan Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli ve Pazarkule kapıları da dahil, bu zamana kadar 13 gümrük kapımızı bu yöntem ile modernize ettik. Aynı şekilde Bulgaristan üzerinden Romanya ve diğer ülkelere gidecek yolculara ve ticari taşımalara hizmet verecek Dereköy Gümrük Kapımızı da kısa sürede yenileyerek ülkemizin hizmetine sunacağız.

Avrupa Birliği’ne açılan gümrük kapılarımız ülkemizin ihracat, ithalat ve transit taşıma kapasitesinin geliştirilmesinin yanı sıra başta Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımız olmak üzere, yolcu işlemlerinin gerçekleştirilmesinde çok önemli bir role sahiptir. Öte yandan, bir ülkenin gümrük kapısı, ülkeye giriş/çıkış yapanlara o ülkenin bir nevi tanıtım yüzü olduğundan gümrük kapılarımızın modern bir altyapıya sahip olması ve buralarda hizmet veren personelin bu işlem hacmini yürütebilecek nitelik ve nicelikte olması ülkemizin imajı açısından önem arz etmektedir."

Bolat, Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarının her yıl özellikle yaz aylarında Türkiye'ye gerçekleştirdikleri ziyaretlerinde, bekleme sürelerini en aza indirmek amacıyla geçişlerin hızlı, rahat ve güvenli olması adına her türlü tedbiri almaya çalıştıklarını söyledi.

Bu kapsamda pek çok yeniliği ve uygulamayı hayata geçirdiklerini vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede taşıt ön beyan uygulamasıyla ülkemize geçici olarak getirilecek taşıtlara ilişkin bilgiler, taşıt gümrük kapısına gelmeden sisteme girilebilmekte ve Türkiye’ye girişte işlemler hızlı bir şekilde tamamlanabilmektedir. Öte yandan, Türkiye’den çıkışta yolcuların vaktinde yapmadığı bazı ödemelerin, POS cihazlarıyla yapılabilmesi sağlanarak, bu nedenle oluşan yığılmaların önüne geçilmiştir.

Ayrıca, ticari yük taşıyan araçların kontrolünde elektronik cihazlardan ve dedektör köpeklerden, göçmen kaçakçılığını engellemek amacıyla tarama cihazlarından ve kapalı alanda karbondioksit ölçüm cihazlarından yararlanıyoruz. Risk analizi tabanlı bir denetim yöntemi geliştirerek, elde edilen istihbarattan daha fazla istifade ediyoruz. Gümrük kapılarımızda, gümrük memurlarıyla birlikte çalışan diğer kamu kurumlarının da gümrük idaresinin mesaisiyle uyumlu çalışmasının önemini burada özellikle ifade etmek isterim. Kurumlarımız arasında mesai saatleri uyumsuzluğunun bile ülkemize giren-çıkan yolculara ve taşımacılarımıza ciddi zorluklar çıkardığını unutmamak gerekir."

"2 peronda hizmet veriliyordu 6 perona çıktı"

Modernize edilen Pazarkule Sınır Kapısı'nın hacmine de değinen Bolat, söz konusu sınır kapısından 2021 yılında giriş-çıkış yapan araç sayısının 33 bin, geçen yıl 158 bin bu yılın 6 ayında ise 103 bin olduğunu belirtti.

YİD Modeli ile yenilenen sınır kapısının alan ve hizmet olarak da büyüdüğünü söyleyen Bakan Bolat, "Yap-İşlet-Devret modeli çerçevesinde gerçekleştirilen modernizasyon öncesinde, 3,5 dönüm saha içerisinde 2 peronda hizmet verilmekte iken projenin tamamlanması ile Pazarkule Gümrük Kapısı, 23 dönüm üzerinde toplam 6 peronda hizmet verir hale gelmiştir." dedi.

Bolat, Pazarkule'nin özellikle gurbetçi sezonunda Kapıkule Sınır Kapısı'nın yükünü alacağına işaret etti.

Yunan Bakan Yardımcısı Türkiye'ye teşekkür etti

Yunanistan İçişleri Bakan Yardımcısı Stathis Konstantinidis ise Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in selamlarını getirdiğini ifade etti.

Yunanistan'ın doğal afetler nedeniyle zor günler geçirdiğini söyleyen Konstantinidis, Yunanistan'ın zor gününde Türkiye'nin desteğine teşekkür etti.

Konstantinidis, Yunanistan'ın da Türkiye'nin doğal afetler yaşadığında destekte olduğunu, zor günlerdeki dayanışmanın iki ülkeyi birbirine yaklaştırdığını ifade etti.

Pazarkule Sınır Kapısı modernizasyonunun kamu ve özel sektör çalışmasının güzel bir örneği olduğunu vurgulayan Bakan Yardımcısı Konstantinidis, "Bu durum inanıyorum ki sadece ticari ve ekonomik yakınlaşmayı değil aynı zamanda iki ülke halk ve hükümetleri arasında işbirliğine de örnek teşkil edecektir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından sınır kapısının açılışı Bakan Bolat, konuk Bakan Yardımcısı Konstantinidis, Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Murat Yörük, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, oda ve borsa temsilcileri, belediye başkanları tarafından kurdele kesilerek gerçekleştirildi.

Ardından sınır kapısında incelemede bulunan Bolat, ülkesine çıkış yapan Konstantinidis'i Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısına kadar uğurladı.

"Modernize ettiğimiz kapılarda, bekleme süreleri yarı yarıya azaldı"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, modernize edilen Pazarkule Sınır Kapısı'nın açılışında, ekonominin temel kuralının ticaret varsa para, para varsa zenginlik, zenginlik varsa huzur olduğunu ve TOBB olarak bu vizyonla hareket ettiklerini söyledi.

AK Parti hükümetinin olumlu yaklaşımıyla dünyada bir ilki gerçekleştirerek sınır kapılarını Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle modernize ettiklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, yenilemeleri yaparken devlete maliyet yüklemediklerinin altını çizdi.

Bugüne dek 12 sınır kapısını en ileri teknolojiyi kullanarak tamamen yenilediklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Modernize ettiğimiz kapılarda, bekleme süreleri yarı yarıya azaldı, geçiş hacmi katlanarak arttı. Bütün bunlar için, Oda-Borsa camiası olarak, tam 650 milyon dolarlık yatırım yaptık.Yani devleti bu kadar para harcamaktan kurtardık. Bu kapılardan elde edilen gelirden de devletimiz 340 milyon dolar daha fazla vergi geliri sağladı. Demek ki Oda-Borsa camiası olarak, devletimizin kasasına 1 milyar dolar kazandırmış olduk. Bundan da sadece devlet değil, özel sektörümüz ve üyelerimiz de kazandı.

Ülkemizden karayoluyla yapılan ihracatın yüzde 85’i modernize edilen kapılardan geçiyor. Yeni kapılar sayesinde, mal taşıyan tırların bekleme süreleri kısaldı. Özel sektörümüz navlun masrafından tasarruf etti. Ayrıca ülkemize gelirken, Türkiye’nin görünen ilk yüzü olan çağdaş, güvenli ve konforlu tesislerimizle ülkemizin prestijini de yükselttik. Kamu ve özel sektör ortaklığıyla hayata geçirdiğimiz bu proje, dünyada da büyük beğeni topladı. Birleşmiş Milletler tarafından ilk defa, Türkiye’nin bir projesi, dünya çapında en iyi örnek olarak seçildi ve gösterildi. Bütün dünyaya ‘eğer sınır geçişlerinizi hızlı hale getirecekseniz, güvenli hale getirecekseniz, Türkiye’nin yaptığı gibi yapın’ dediler. Tecrübe ve bilgimizi dünyaya ihraç etme noktasına geldik. İslam Ticaret-Sanayi Odası ile birlikte yeni bir girişim başlattık. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi olan 57 İslam ülkesindeki kara gümrük kapılarını modernize etmeyi amaçladık. Yakında faaliyete geçecek bu ortak iştirakimizle birlikte küresel piyasalarda da ismimizi duyurmuş olacağız."

Hisarcıklıoğlu, modernize edilen Pazarkule Sınır Kapısı ile ticaret ve turizmin hız kazanacağını, Kapıkule'nin yükünün azalacağının altını çizdi.

GTİ projeleri

TOBB Gümrük ve Turizm İşletmeleri AŞ Başkanı Arif Parmaksız da Pazarkule Sınır Kapısı modernize çalışmasının 100 milyon liralık bütçeyle yapıldığını belirtti.

Ardahan Türközü Sınır Kapısı'nın modernizasyonunun tamamlandığını, kısa sürede açılışının yapılacağını ifade eden Parmaksız, Gürbulak Sınır Kapısı'nın modernizasyonun da 2024'te tamamlanacağını belirtti.

Parmaksız, İstanbul Erenköy Gümrük Müdürlüğünün Tuzla ilçesine taşınmasına ilişkin proje çalışmalarının da başladığını sözlerine ekledi.

Modernizasyon hakkında

Edirne'nin merkeze bağlı Karaağaç Mahallesi'nde bulunan sınır kapısında iki yıl önce aralık ayında başlatılan modernizasyon çalışmaları bu yılın mayıs ayında tamamlandı.

Modernizasyon sonrası sınır kapısında bir giriş ve bir çıkış olan peron sayısı, 3 giriş ve 3 çıkış olmak üzere 6'ya çıkarıldı. Gümrük sahasının 4 bin metrekarelik kullanım alanı da 22 bin metrekareye kadar genişletildi.

Yenileme çalışmaları sonrası modern görünüme kavuşan Pazarkule'de arama hangarı, sosyal donatılar, personel binalarının yanı sıra yolcu binasında idari üniteler, zemin katta mağazalar yer alıyor.

Sınır kapısında, X-Ray ofisi, mobil X-Ray ve köpek eğitim merkezi, Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü binası da bulunuyor.