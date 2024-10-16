Polis memuru tartıştığı eşini beylik tabancasıyla öldürdü! Valilikten açıklama geldi

Kastamonu'da polis memuru beylik tabancasıyla tartıştığı eşini öldürdü. 112'yi arayıp kendisini ihbar eden E.T. gözaltına alındı. Valilik adli tahkikat başlatıldığını açıkladı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru E.T. ile eşi Burçin Sevgi T. arasında Saraçlar Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki evlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Beylik tabancasıyla eşini vuran polis kendini ihbar etti

E.T, beylik tabancasıyla eşini vurdu. Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan polis memuru, eşini vurduğunu söyledi.

Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Burçin Sevgi T'nin cansız bedeni, otopsi için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis memuru E.T. ise tabancayla emniyete teslim oldu. Çiftin 3 yaşında bir kızları olduğu öğrenildi.

Valilik adli tahkikat başlattı

Kastamonu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün saat 17.00 sıralarında ilimiz Saraçlar Mahallesi'nde yaşanan olayda polis memuru E.T, aralarında çıkan tartışma sonucu eşi Burçin Sevgi T.'ye silahla ateş etmiş ve Burçin Sevgi T., olay yerinde hayatını kaybetmiştir.

Güvenlik güçlerimizce E.T, olayda kullandığı silahla yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz."