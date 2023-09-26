Prens Edward, Yerebatan Sarnıcı Müzesi'ni gezdi

Prens Edward'ı, müze önünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileri ve müzenin restorasyonunda çalışan akademisyenler karşıladı.

Ziyareti esnasında Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo da Prens Edward'a eşlik etti.

Prens Edward, Yerebatan Sarnıcı restorasyonu kapsamında yürütülen kazı çalışmasını inceledi, İBB Kütüphane ve Müzeler Müdür Yardımcısı Kerim Altuğ'dan Osmanlı dönemi su terazisi ve çalışma prensibi hakkında bilgi aldı.

Daha sonra sarnıcın içinde gezisine devam eden Prens Edward'a, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Yerebatan Sarnıcı'nın tarihte İstanbul için neden önemli olduğu anlattı.

Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü Direktörü Lutgarde Vandeput, geçmiş uygulamaların bugünün uygulamalarıyla ilişkisinin ilgi çekici ve önemli olması sebebiyle Prens Edward'ın Yerebatan Sarnıcı'nı ziyaret etmeyi tercih ettiğini söyledi.