Prof. Dr. Ahmet Ercan bölgeyi işaret etti: '6-7 büyüklüğünde deprem üretebilir' uyarısı

Türkiye'nin deprem haritasıyla ilgili, deprem uzmanları art arda açıklamalarda bulunuyor. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Burdur Gölü ve çevresine dikkat çekti. Prof. Dr. Ercan, "Burdur Gölü, güneyindeki her depremle oluşan düşüntülü kırıkla biraz daha göçmektedir" dedi.

Burdur- Gölhisar- Fethiye-Rodos çöküğünü işaret Ercan, 6-7 büyüklüğünde deprem üretebileceği uyarısında bulundu. Ercan paylaşımında şunları kaydetti:

"Burdur- Gölhisar- Fethiye-Rodos çöküğü, Güney Ege Dalma Batma Kuşağının karada kalan fosil izidir. Çökmeli dalma, sol yanal atımlı burkumlu, düşümlü kırılmalarla günümüzde de sürmekte, M6-7 arası depremler yapmaktadır."

Ahmet Ercan güvenli ili açıkladı

Deprem uzmanı, Burdur'un deprem tehlikesinin yüksek olduğunu belirtirken Isparta'nın güvenli il olduğunu açıkladı. Ercan, "Komşu Burdur, yüksek deprem çekincesindeyken Isparta büklümünün doğusu ile Isparta odaklı, deprem olmamaktadır. Isparta ili ile kenti güvenli olup, yalnızca Burdur kırığının sarsintılarından etkilenir" dedi.