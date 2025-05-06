Prof. Dr. Ahmet Ercan, hastaneye kaldırıldı: Beyin kanaması ile inme atlattım

Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Bosna Hersek ziyaretinde sırt ağrısı ve yüksek tansiyon ile ambulansla hastaneye kaldırılan Prof. Dr. Ahmet Ercan, beyin kanaması ve inme geçirdiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ercan, Sarayova'da gözlem altında olduğunu ve dinlendiğini açıkladı.

Ercan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bosna-Hersek’te boyundan bele omirilik boyunca gelen sırt ağrısıyla 22/12 tansiyonlar, ambulans ile Sarayova Hastanesi acile kaldırıldım. 10 gün önce kalbime stent takılmıştı. 3 saat süren sağlıkçı müdahaleleri ile tansiyon 13/7,5’a düşürüldü. Beyin kanaması ile inme atlattım. Şimdi Sarayova’ya gözlem altında dinlenmekteyim. İlgi gösteren kardiyolog ile arkadaşlarıma, yakınlarıma teşekkür ederim."